El histórico futbolista colombiano Carlos “El Pibe” Valderrama sorprendió a sus seguidores con un video en el que parecía despedirse de su inconfundible melena rubia. La grabación se viralizó rápidamente y despertó especulaciones sobre un posible cambio de imagen, aunque la verdad salió a la luz poco después: todo formaba parte de una campaña publicitaria.

La revelación llegó este jueves 15 de octubre, cuando el exintegrante de la selección de Colombia compartió una nueva secuencia en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook. En las imágenes, Valderrama se quitó un gorro que imitaba el tono de su piel y que había utilizado para simular que se había rapado por completo. Así, dejó en evidencia que sus característicos rulos seguían intactos.

“Pibe sin melena no merece llamarse pibe. Jajaja. Se la creyeron”, expresó el exmediocampista, con el humor que lo caracteriza, al descubrir el engaño. La frase rápidamente se convirtió en uno de los puntos más comentados de la publicación, que logró captar la atención de miles de usuarios y generó repercusiones entre los fanáticos del fútbol.

Además, el mensaje que acompañó la grabación reforzó la idea de que su apariencia no estaba en discusión. “Lo auténtico no se cambia”, señalaron en la publicación, que superó los 165.000 Me gusta en pocas horas, de acuerdo con los datos difundidos sobre el contenido.

Hacia el cierre del video quedó claro el verdadero motivo de la maniobra: se trataba de una campaña promocional de una bebida alcohólica distribuida en Colombia. La estrategia aprovechó uno de los rasgos más reconocibles del exfutbolista para generar sorpresa y conversación en las plataformas digitales, con un resultado que no pasó inadvertido.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Entre los mensajes que recibió Carlos Valderrama aparecieron comentarios como “Grande jefe”, “Jajaja, por eso dije: piénsalo. Grande mi Carlos” y “Simplemente ‘El Pibe’”. Otros usuarios admitieron que habían caído por completo en la puesta en escena y celebraron la ocurrencia del ídolo colombiano.

“Me engañaste. Pibe eres un genio hasta la sepultura” y “Me hiciste pelar la cabeza también” fueron otras de las respuestas que reflejaron el alcance de la broma. La repercusión también mostró el vínculo que el exjugador mantiene con sus seguidores, que reconocen en su melena una parte inseparable de su identidad pública.

De esta manera, El Pibe Valderrama puso fin a las versiones sobre un supuesto cambio de apariencia y convirtió una falsa transformación en una acción publicitaria exitosa. Años después de brillar en las canchas, el ídolo colombiano volvió a demostrar que su imagen continúa despertando interés y que sus famosos rulos siguen siendo una de sus marcas registradas.