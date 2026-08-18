En la continuidad del Mundial de Hockey 2026. Argentina cayó 3-1 ante Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A. En el duelo más complicado de su zona, Los Leones no pudieron ante el actual campeón olímpico y uno de los anfitriones de la Copa del Mundo en un partido clave para definir la clasificación a la siguiente instancia.

En el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Los Leones buscaban un resultado que los deje muy cerca de la siguiente fase, luego de arrancar con triunfo por 3-0 ante Japón en el debut en el debut el pasado sábado.

En un primer tiempo vibrante, los neerlandeses se pusieron en ventaja a los 7´ luego de una jugada por izquierda, bocha al corazón del área donde Thierry Brinkman definió cruzado para el 1-0 .

Argentina reaccionó raído, y en su segundo córner corto consecutivo, apareció Nicolás Della Torre, quien igualó el cotejo.

En el tercer cuarto, con argentina jugando con uno menos desde la primera etapa, llegaron los goles del desnivel neerlandés, primero con un corto de Tijmen Reyenga, y luego con una buena jugada de Duco Telgenkamp, para el 3-1.

Pudo Argentina descontaron con tres córners cortos, pero le faltó precisión y puntería. El triunfo quedó para Países Bajos , que aseguraron su clasificación, y tres puntos en el caso de que Los Leones accedan a la siguiente fase.

Próximo partido, jueves 7.30 am frente a Nueva Zelanda.

Argentina busca su segundo triunfo en el Mundial

El elenco que dirige Lucas Rey se midió con una de las potencias y máximo candidato al título, que en el debut superaron a Nueva Zelanda por 5-1. Los europeos son los actuales campeones olímpicos buscan revertir el saldo negativo que tienen contra Los Leones, y que en los últimos 5 partidos, hubo un triunfo 3-2 para Argentina y cuatro empates, todos en la Pro League.

Por otro lado, el duelo tendrá doble valor, ya que el resultado que se dé, será valedero para la segunda fase en el caso de ambos clasificar, es por ello la importancia del mismo. Para este juego, Rey dispondría a: Tomás Santiago; Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre; Matías Rey, Thomas Habif, Nicolás Keenan; Tomás Domene, Lucas Toscani, Lucio Méndez Pin. Por su parte, en el banco de suplentes esperan Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Maico Casella, Tadeo Marcucci, Ignacio Ibarra y Bautista Capurro.