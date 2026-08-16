En juego el Mundial de Hockey 2026, competencia que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Argentina superó en el debut por 3-0 a Japón en el inicio del grupo A en la ciudad de Amstelveen. para Los Leones era clave comenzar ganando, sabiendo que ahora se medirá con el Anfitrión el martes.

Luego del debut de Las Leonas ante Estados Unidos, con empate 1-1, llegó el turno de los caballeros, quienes disputan la decimoquinta participación mundialista del seleccionado argentino. El objetivo será volver al podio luego del tercer puesto en el 2014, y un 8vo lugar en el 2022.

Luego de un primer cuarto sin grandes emociones, con un poco más de peligrosidad por parte de Argentina, llegó el primero para Los Leones: Gran jugada de Keenan, quien hizo un buen rodeo y metió la bocha al corazón del área, y tras un rebote, Lucas Toscani tocó para el 1-0 a los 6´.

EL seleccionado argentino siguió trabajando el partido, pero no pudo aprovechar 4 córner cortos que tuvo en su poder, y recién en el último cuarto encontró el segundo, cuando Luciano Méndez Pin encontró un bocha suelta dentro del área luego de dos buenas intervenciones del arquero, y con un revés vertical estampó el 2-0.

Ya en el cierre, Argentina cerró la goleada, a falta de 2 minutos y medio, Maico Casella empujó la bocha bajo el arco luego de una gran jugada colectiva, sentenciando el juego por 3-0.

El actual campeón de la Copa Panamericana 2025, y séptimo en el ranking internacional logró la misión de sumar de a tres, ya que en el segundo enfrentamiento tendrá al actual campeón defensor, y uno de los organizadores: Países Bajos, el martes desde las 13hs. Posteriormente cerrarán la fase de grupos el jueves ante Nueva Zelanda a las 7.30 am.

El partido inaugural representó el quinto enfrentamiento entre Argentina y Japón en mundiales. Los antecedentes indican un triunfo para Los leones (2-1 en 1973) y tres para los asiáticos: 2-0 en 1071, 4-3 en fase de grupos del 2006, y 2-1 por el noveno puesto en el mundial del 2006.

Para esta gran cita, El cuerpo técnico está conformado por Lucas Rey (entrenador), Daniel García (entrenador asistente), Lucas Cammareri (entrenador asistente) y Pablo González (jefe de equipo). El plantel cuenta con Tomás Santiago (1), Facundo Zárate (5), Nicolás Keenan (7), Maico Casella (9), Nicolás Della Torre (10), Lucas Toscani (11), Nehuén Hernando (12), Tomás Ruiz (15), Joaquín Toscani (16), Matías Andreotti (20), Tomás Domene (21), Matías Rey (22), Lucas Martínez (23), Nicolás Cicileo (26), Tadeo Marcucci (27), Ignacio Ibarra (28), Thomas Habif (29), Bautista Capurro (31), Martín Ferreiro (32) y Lucio Méndez Pin (33).

Fixture completo de Los Leones: