Independiente Rivadavia vive un presente soñado y no se baja de la cima. En el Bautista Gargantini, la Lepra mendocina venció con autoridad 3-1 a Argentinos Juniors y confirmó su gran momento: líder de la tabla anual y primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Alfredo Berti salió decidido a marcar el ritmo desde el arranque y fue una verdadera tromba. A los 8 minutos, Juan Manuel Elordi abrió el marcador y encendió la ilusión en Mendoza.

Poco después, el partido dio un giro clave: a los 16, Hernán López Muñoz vio la roja tras una dura infracción, dejando al Bicho con uno menos y complicando su panorama.

Independiente Rivadavia no perdonó. A los 23 minutos, Leonel Bucca amplió la ventaja con un cabezazo certero, capitalizando el dominio del local ante un rival golpeado. Sin embargo, Argentinos encontró un respiro sobre el cierre del primer tiempo, cuando Sebastián Prieto descontó y le puso algo de suspenso al encuentro.

Pero cualquier intento de reacción se apagó rápido. En el inicio del complemento, a los 7 minutos, Alejo Osella apareció para estampar el 3-1 definitivo y devolverle la tranquilidad a la Lepra, que manejó el resto del partido con autoridad.

Con este triunfo, el conjunto mendocino no solo estira su gran presente, sino que además saca ventaja en lo más alto de la tabla anual con 29 puntos y se asegura un lugar en los octavos de final, cuando todavía restan fechas para el cierre de la fase regular.