Hay episodios que quedan en el pasado, pero nunca desaparecen del todo. Para Leandro Paredes y Agustín Orión, aquel entrenamiento de Boca en 2013 fue uno de ellos. El primero era apenas un juvenil que buscaba ganarse un lugar entre los grandes; el segundo, uno de los referentes del plantel. Una patada cambió todo y terminó dejando al actual capitán de Boca varios meses fuera de las canchas.

Más de una década después, Orión volvió sobre aquella escena y reconoció públicamente que la situación lo afectó. En una entrevista con un canal de streaming, el ex arquero recordó el momento en el que lesionó a Paredes y fue contundente al describir lo que significó para él: “Fue una de las cosas más feas que me ha tocado vivir en el fútbol. Fuimos compañeros después de eso y él volvió a jugar”.

El episodio ocurrió en julio de 2013, durante un entrenamiento en Casa Amarilla. Boca debía disputar un partido ante San Lorenzo, pero aquel encuentro fue suspendido por problemas relacionados con la barra y el plantel regresó al predio para entrenarse. En ese contexto se produjo la jugada que terminó con Paredes en el piso y con una lesión que lo obligaría a permanecer alejado de las canchas durante meses.

El golpe de Orión le provocó al juvenil un traumatismo y un grave esguince de tobillo. Paredes quedó fuera de competencia durante aproximadamente tres meses, en un momento clave de sus comienzos como futbolista profesional. Años más tarde, ya convertido en una figura internacional durante su etapa en el Paris Saint-Germain, el propio mediocampista volvió a referirse a aquella situación y dejó una frase que reflejó cómo vivió aquel episodio: “Nadie me cuidó”.

Paredes también contó que, antes de la patada, había existido una advertencia del propio Orión durante una jugada anterior. “Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa”, recordó. Sin embargo, también aclaró que entendía el contexto de los entrenamientos y que no consideraba que hubiera existido una intención deliberada de provocarle semejante daño: “Entiendo que en todos los clubes les ‘pegan’ a los chicos, pero sí creo que no van a lastimarlos con mala intención”.

Del otro lado, Orión aseguró que nunca tuvo la intención de lastimar a su compañero y que le costó mucho procesar lo sucedido. “No solo en un deporte, sino en la vida uno no quiere hacerle daño nunca a nadie. No me sale, no soy así. La pasé íntimamente mal, no tengo por qué exteriorizarlo”, explicó el ex arquero, quien además recordó que en aquel momento le pidió disculpas al juvenil.

El tiempo pasó y las carreras de ambos tomaron caminos diferentes. Paredes se convirtió en campeón del mundo, referente de la Selección Argentina y, con su regreso a Boca, en uno de los grandes nombres del plantel. Orión, por su parte, dejó el arco y aquella escena quedó como uno de los episodios que más lo marcaron de su etapa en el fútbol.

Una patada durante un entrenamiento quedó así grabada en la memoria de los dos. Para Paredes, como una lesión que frenó su carrera cuando recién comenzaba a construirla; para Orión, como una acción que, más de diez años después, todavía recuerda con pesar: “La pasé mal”.