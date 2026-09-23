De cara al partido clave del fin de semana, Boca recibió dos buenas noticias en el entrenamiento de este miércoles: Leonel Flores y Ayrton Costa estarán disponibles para jugar contra Racing por Copa Argentina. El juvenil, convocado a la Selección Argentina, será liberado para este partido mientras que el zaguero dejó atrás la lesión que lo mantuvo siete partidos afuera. Además, Rodrigo Battaglia está cerca de recibir el alta, pero todavía no será convocado.

Si bien era un secreto a voces, hoy se confirmó que Flores, quien se encuentra trabajando con el seleccionado de Lionel Scaloni, entrenará hasta este jueves en el predio de Ezeiza y el viernes se reincorporará a Boca para viajar a Rosario. De esta manera, el juvenil estará disponible y seguirá formando parte del equipo de Rodolfo Arruabarrena después de haber sido una de las sorpresas de la convocatoria de la Scaloneta.

Leo Flores estará a disposición tras su convocatoria con la Selección. (Foto: Fotobaires)

La otra novedad importante es el regreso de un Costa que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, justamente ante Racing pero por el Torneo Clausura, y una pubalgia que arrastraba le demoró su regreso a las canchas. Ya recuperado, volverá a integrar la lista de convocados, aunque deberá competir con Facundo Herrera y Marco Pellegrino para volver a tener su lugar dentro de los titulares.

El posible once y la vuelta de Battaglia

De esta forma, la única baja confirmada del Xeneize para el partido será Álvaro Montero, convocado por Colombia, cuyo puesto en el arco será ocupado por Leandro Brey. El resto del equipo sería el mismo que viene de ganarle 2-0 a San Lorenzo. Además, otro de los retornos esperados por el cuerpo técnico es el de Battaglia, que está muy cerca de lograr el alta tras operarse de la tendinopatía insercional crónica del tendón de Aquiles derecho que lo tiene marginado desde finales de 2025. Apunta a volver posiblemente ante Unión o Instituto.