Sergio Ramos está listo para volver a Sevilla, pero esta vez no será con la cinta de capitán ni entrando al Sánchez-Pizjuán vestido de futbolista. El histórico defensor español, uno de los jugadores más ganadores y temperamentales de las últimas décadas, está a un paso de convertirse en el nuevo dueño del club andaluz en una operación que sacude al fútbol europeo.

El ex central de Real Madrid alcanzó un acuerdo con las familias propietarias de Sevilla para quedarse con cerca del 60 por ciento del capital social de la institución en una cifra que ronda los 450 millones de euros. Solo restan algunos trámites burocráticos y la aprobación del Consejo Superior de Deportes para oficializar una de las noticias más impactantes del año en España.

Así, el chico que debutó con la camiseta sevillista en la temporada 2003/04 y que luego se transformó en leyenda mundial con Real Madrid, regresará al club de sus amores convertido en el hombre fuerte de la institución. Del césped al sillón presidencial. Del vestuario al despacho.

Las reuniones fueron intensas. El lunes hubo más de diez horas de negociaciones y este martes las partes terminaron de sellar el acuerdo definitivo. La operación había comenzado meses atrás con una carta de intención exclusiva para Ramos, quien nunca dejó de seguir de cerca la situación institucional y económica del club.

Uno de los puntos más delicados de la negociación fue la deuda de Sevilla, que durante la auditoría de venta fue calculada en aproximadamente 85 millones de euros. Sin embargo, tras varios idas y vueltas, el panorama terminó destrabándose y el histórico defensor dio el paso final para quedarse con el control de la institución.

La noticia genera un impacto enorme en el fútbol español. Ramos no solo es uno de los máximos ídolos modernos de Real Madrid, donde ganó absolutamente todo durante 16 temporadas, sino también una figura profundamente identificada con Sevilla. Ahora, inevitablemente, los caminos volverán a cruzarse, aunque desde otro lugar: el ex capitán merengue pasará a ser rival político y deportivo de la Casa Blanca.

Con 40 años y libre desde su salida de Monterrey, Ramos empieza a escribir una nueva etapa en su carrera. Ya no habrá barridas salvadoras ni goles agónicos de cabeza en Champions. Ahora el desafío será reconstruir y conducir a un Sevilla golpeado futbolística y económicamente, pero que apuesta a un apellido pesado para volver a soñar.