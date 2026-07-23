Luego de semanas marcadas por la Copa del Mundo y con la Selección Argentina todavía digiriendo el subcampeonato ante España, el fútbol local vuelve a ocupar el centro de la escena. Este jueves comenzará oficialmente el Torneo Clausura 2026, una competencia que promete emociones fuertes desde el arranque y que tendrá a varios equipos ilusionados con pelear por el título.

La acción comenzará con dos encuentros en simultáneo desde las 19.30 y tendrá como gran atractivo la presentación del campeón. Belgrano de Córdoba, flamante ganador del Torneo Apertura tras vencer a River en la final, debutará ante Rosario Central en el estadio Julio César Villagra.

El conjunto dirigido por Ricardo Zielinski afrontará el certamen con la confianza que le dio la conquista más importante de su historia y con la base del equipo que logró la consagración. Del otro lado estará un Rosario Central que también llega con ambiciones importantes y que buscará demostrar que está preparado para dar pelea tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores.

El "Pirata" formaría con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez y Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

Por su parte, el "Canalla" saldría con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Tomás Badaloni.

El encuentro comenzará a las 19.30, será arbitrado por Sebastián Zunino y televisado por TNT Sports.

A la misma hora, Sarmiento y Argentinos Juniors abrirán su participación en Junín con objetivos muy diferentes. El equipo de Facundo Sava necesita sumar para alejarse de las zonas comprometidas de la tabla de promedios, mientras que el conjunto de La Paternal buscará ratificar el protagonismo que mostró durante la primera parte de la temporada.

Sarmiento formaría con Mauricio Arboleda; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Nicolás Pasquini; Gabriel Díaz, Mauricio Martínez, Cristian Zabala y Thiago Santamaría; Julián Contrera y Junior Marabel.

Argentinos Juniors tendría a Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez o Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz y Hernán López Muñoz; Facundo Jainikoski e Iván Morales.

El partido se disputará en el estadio Eva Perón, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado por ESPN Premium.

La jornada inaugural se cerrará desde las 21.45 en Florencio Varela, donde Defensa y Justicia recibirá a Aldosivi. El "Halcón" intentará recuperarse rápidamente del duro golpe que sufrió en la Copa Argentina, mientras que el conjunto marplatense llega fortalecido tras dar el gran batacazo eliminando a River.

Defensa formaría con Matías Borgogno; Lucas Souto, Damián Fernández, David Martínez y Máximo Rodríguez; Julián López, César Pérez; Juan Gutiérrez, David Barbona y Agustín Hausch; Leandro Fernández.

Aldosivi, en tanto, tendría a Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo y Federico Laurelli; Lucas Castro, Nicolás Linares y Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero.

El encuentro será dirigido por Daniel Zamora y podrá verse por ESPN Premium.

Con tres partidos, un campeón que estrena corona y varios candidatos que comienzan a mostrar sus cartas, el Torneo Clausura 2026 pone primera. Empieza una nueva historia y todos quieren ser protagonistas.