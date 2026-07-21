River necesita respuestas inmediatas y Nicolás Otamendi decidió empezar a darlas incluso antes de ponerse la camiseta en un partido oficial. Luego de disputar la final del Mundial con la Selección argentina, el experimentado defensor resignó los días de descanso que tenía a disposición y se sumará de inmediato al plantel dirigido por Eduardo Coudet para afrontar el inicio del Torneo Clausura.

La decisión del zaguero llega en un contexto complejo para el Millonario. La sorpresiva eliminación frente a Aldosivi en la Copa Argentina dejó al equipo golpeado y bajo presión, por lo que el cuerpo técnico ya cambió el foco y trabaja pensando en el debut del sábado frente a Barracas Central.

Otamendi, que había acordado su regreso a River como jugador libre tras finalizar su vínculo con Benfica antes de viajar al Mundial, se comunicó con el cuerpo técnico apenas concluyó la participación de la Selección argentina y dejó un mensaje claro: quería incorporarse cuanto antes y ponerse a disposición del entrenador.

El defensor tenía la posibilidad de disfrutar de unos días de vacaciones después de un torneo de máxima exigencia. En la final ante España ingresó por Lisandro Martínez antes del cierre del primer tiempo y disputó un encuentro que se extendió hasta el alargue, acumulando un importante desgaste físico.

Sin embargo, el campeón del mundo priorizó otra cosa. Entendió el momento que atraviesa River y optó por dejar de lado el descanso para comenzar a trabajar cuanto antes junto a sus nuevos compañeros.

Aunque su presencia desde el arranque frente a Barracas Central todavía dependerá de la evaluación física que realice Eduardo Coudet, el gesto no pasó inadvertido puertas adentro. En Núñez consideran que Otamendi comenzó a ejercer el liderazgo que fue a buscar la dirigencia con su incorporación, aportando experiencia y compromiso en un momento donde el equipo necesita referentes.

Mientras tanto, River continúa aguardando el regreso de otros futbolistas que participaron del Mundial. Gonzalo Montiel, titular en la final con la Selección argentina, sí tendrá algunos días de descanso y está previsto que se reincorpore sobre el cierre de la semana.

Quien también llegará en las próximas horas será Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano ya finalizó su participación mundialista y se integrará al plantel para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Coudet.

Con el golpe de la Copa Argentina todavía fresco, el Millonario intentará dar vuelta la página rápidamente. El próximo sábado, desde las 19.15, recibirá a Barracas Central en el estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura. Luego llegará uno de los grandes desafíos del semestre: los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Independiente Santa Fe y Caracas.