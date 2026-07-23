Rosario Central volverá a estar bajo la lupa del fútbol argentino, aunque esta vez desde un lugar completamente distinto. Después de la enorme polémica que generó el pasillo de campeón que le realizó Estudiantes de La Plata tras el discutido título que la AFA le otorgó al conjunto rosarino en medio de la competencia, ahora será el "Canalla" quien deba rendir homenaje a otro campeón.

El destino quiso que la primera fecha del Torneo Clausura 2026 le presente una situación cargada de simbolismo. Central visitará a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra y, antes de que ruede la pelota, deberá realizarle el tradicional pasillo de honor al equipo de Ricardo Zielinski, reciente ganador del Apertura.

La imagen promete convertirse en una de las más comentadas del fin de semana. Hace apenas unos meses, el conjunto rosarino fue protagonista de una tormenta mediática cuando recibió un reconocimiento de Estudiantes luego de una resolución de la AFA que generó fuertes cuestionamientos en todo el ambiente. La medida fue considerada por muchos dirigentes, hinchas y analistas como una decisión inesperada que modificó condiciones establecidas en plena competencia y abrió un intenso debate sobre la legitimidad de aquella consagración.

Ahora, los roles se invierten. Belgrano llega como campeón indiscutido después de una campaña histórica que coronó con un triunfo en la final frente al River de Eduardo Coudet. El "Pirata" celebró el título el pasado 24 de mayo y tendrá su primera presentación oficial en casa con la condición de campeón vigente.

Si bien el pasillo de honor no es una obligación reglamentaria, se trata de una tradición profundamente arraigada en el fútbol como muestra de respeto y reconocimiento hacia el equipo que logró la conquista más reciente. Por eso, todas las miradas apuntarán a la reacción del plantel rosarino cuando llegue el momento de recibir a los cordobeses.

Más allá de los puntos en juego y del debut de ambos en el Clausura, el foco estará puesto en ese instante previo al pitazo inicial. El equipo que hace poco recibió un homenaje envuelto en la polémica deberá ahora devolver la gentileza y aplaudir a un campeón que se ganó la vuelta olímpica dentro de la cancha.

El encuentro comenzará a las 19.30, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, tendrá a Germán Delfino en el VAR y será televisado por TNT Sports. Sin embargo, antes de que empiece el partido, habrá una escena que seguramente dará que hablar: Rosario Central, otra vez protagonista, pero esta vez del otro lado del pasillo.