La gran final del Torneo Federal A 2026 entre Cipolletti y San Martín de Formosa tendrá un marco espectacular en el Estadio Juan Pablo Francia, pero para los que no viajaron a la localidad cordobesa de San Francisco tienen una manera de seguir las acciones en vivo y en directo.

La única opción para seguir el partido es por la plataforma LFP Play, que regentea la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a último momento, la señal Fox Sports fue dada de baja en la grilla por lo que habrá que activar los celulares.

Pero, horas antes del inicio del partido, la administración de la plaforma, indicó que el partidos entre rionegrinos y norteños tendrá un costo de 15.000 pesos, que además equivale como abono mensual para poder observar los partidos de todas las categorías del fútbol argentino.

Quienes todavía no la posean deberán descargarla en sus dispositivos y luego suscribirse con un correo electrónico y poner la contraseña.

Canal 10 la televisión rionegrina emite como en estos tiempos lo hacen varias cadenas internacionales como TyC Sports, ESPN o Fox Sports, relato con imágenes de la tribuna o goles de partidos anteriores.

Como ocurre en estos tiempos, el que tiene los derechos, define y decide, si es gratis, pago, y por donde se emite. Cuando el dinero e intéreses, le ganan por goleada a la pasión.