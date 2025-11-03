El mensaje de Liam Gallagher a los argentinos antes de los shows de Oasis en River

En la previa al reencuentro más esperado del año, Liam Gallagher volvió a demostrar por qué los argentinos lo adoran. Con los dos shows de Oasis en River cada vez más cerca, el cantante envió un mensaje que encendió la cuenta regresiva y confirmó que la conexión con el público local sigue tan viva como siempre.

Después de más de quince años sin presentarse en el país, la banda británica prepara su regreso con entradas agotadas y un entusiasmo que trasciende generaciones. Desde los primeros acordes hasta los himnos eternos, el público argentino se prepara para revivir la magia que marcó los noventa y que todavía emociona a miles.

El vínculo entre los Gallagher y la Argentina se fue fortaleciendo con el tiempo. En cada gira, Liam y Noel reconocen a los fans que viajan para verlos, dedican canciones y recuerdan sus históricas noches en Buenos Aires. Noel incluso admitió recientemente que los conciertos en el país son los que más expectativa le generan dentro del tour, destacando el “calor humano” y la pasión del público local.

Pero fue Liam Gallagher quien volvió a llevarse todas las miradas con una respuesta que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó en X (ex Twitter), cuando un seguidor le escribió en tono de broma: “Espero que estés listo para Argentina, amigo. Veamos si podés aguantarlo, ¿eh?”. El músico, fiel a su estilo provocador y directo, retrucó con una frase que hizo explotar las redes: “Ustedes no me asustan, yo soy Argentina”.

El comentario no tardó en recorrer el mundo y muchos fans lo interpretaron como una especie de declaración de amor rockera hacia el país. Algunos incluso relacionaron la frase con el icónico “Yo soy el peligro” de Breaking Bad, un guiño perfecto para el carácter desafiante que siempre caracterizó al cantante.

Lejos de ser una anécdota aislada, Liam viene alimentando ese vínculo desde hace años. En sus presentaciones solistas ha dedicado temas, saludos y palabras de admiración hacia el público local, al que define como “el mejor del mundo”. Una devoción mutua que se renueva cada vez que pisa suelo argentino.

Por lo pronto, el Monumental ya se prepara para las noches del 15 y 16 de noviembre, donde miles de fanáticos volverán a cantar a coro los clásicos que marcaron una época. Y si algo dejó claro Liam con su mensaje, es que este reencuentro promete mucho más que nostalgia: será una auténtica celebración entre una banda y el país que la convirtió en parte de su historia.