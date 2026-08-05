Lisandro Martínez aprovecha sus últimos días de vacaciones antes de reincorporarse al Manchester United, aunque el descanso no significa desconectarse por completo de la actividad. El defensor argentino eligió Ibiza para relajarse junto a Julián Álvarez y Enzo Fernández, pero también mantiene una rutina de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones al inicio de la nueva temporada europea.

Mientras realizaba trabajos físicos en una cancha de la isla española, Lisandro Martínez fue reconocido por un grupo de argentinos que se encontraba en el lugar. Lo que comenzó con un simple pedido de fotos y saludos terminó convirtiéndose en un momento muy especial que rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales.

Lejos de limitarse a un saludo rápido, el campeón del mundo se mostró muy predispuesto a conversar con los hinchas. Después de compartir algunos minutos con ellos, sorprendió a una fanática con un regalo inesperado: le entregó la musculosa que estaba utilizando durante la práctica, un detalle que despertó la emoción de todos los presentes.

El instante quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse. En las imágenes puede verse a Licha interactuando con total naturalidad, sonriendo y agradeciendo el cariño de los argentinos que tuvieron la oportunidad de encontrarse con él durante sus vacaciones.

El defensor entrerriano interrumpió por unos minutos su entrenamiento para atender a los fanáticos, demostrando una vez más la cercanía que suele mantener con quienes siguen su carrera. Además del obsequio, también compartió fotografías y algunos intercambios que hicieron aún más especial la experiencia para los hinchas.

La actitud de Lisandro Martínez volvió a reforzar la imagen que construyó desde su llegada a la Selección Argentina. Su entrega dentro del campo de juego y su trato con los simpatizantes lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos por el público argentino, que suele destacar su humildad y compromiso.

Lisandro Martínez y un gesto único

Aunque disfruta del descanso, el zaguero sabe que en pocos días comenzará un nuevo desafío con el Manchester United. Por eso continúa entrenándose durante sus vacaciones con el objetivo de regresar en la mejor forma física posible y afrontar una temporada que será muy exigente tanto en la Premier League como en las competencias internacionales.

Por el momento, el club inglés todavía no confirmó oficialmente la fecha de regreso del plantel a los entrenamientos, pero todo indica que Lisandro Martínez transita la recta final de sus vacaciones. Mientras espera volver a Inglaterra, dejó un recuerdo imborrable para una fanática que jamás imaginó regresar de Ibiza con un regalo del campeón del mundo.