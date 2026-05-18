Este pasado fin de semana se jugó la décima fecha del Torneo Oficial A de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén). El único puntero de la competencia Alianza de Cutral Co empató de local en el estadio Álvaro Pedro Ducás "El Coloso" del barrio Ruca Quimey con Rio Grande.

Su escolta, Petrolero Argentino de Plaza Huincul en un partido lleno de goles igualó con Deportivo Rincón en el césped sintético de la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en los partidos más trascendentes de la jornada.

Alianza jugó ante el siempre complicado Rio Grande. Comenzó ganando la visita con tanto de Patricio Dalino, lo igualó Alejandro Díaz para el "Gallo" que lidera con ventaja de 5 puntos.El partido de la fecha no defraudó, Deportivo Rincón y Petrolero Argentino igualaron en el norte de la provincia de Neuquén 4 a 4, el interminable Fernando Inda en dos oportunidades, el mendocino Marcos Narváez, y Hernán Soria los goles del León, hubo doble de Rodrigo Galdames, que cumplió con la famosa Ley de Ex y Marcelo Muñoz para el Matador, que se mantiene como escolta.

El eterno Héctor Rueda volvió a jugar en Deportivo Rincón trás más de un mes de ausencia en El León del Norte

En la capital neuquina, en Mitre y Agote, San Patricio descontí diferencias con los puestos de vanguardia y goleó a domicilio a Pacifico por 4 a 0 con doble del tandilense Bernardo Deliso y de Isaac Chavan.

En el Gigante del barrio Sarmiento Don Vicente Cónsoli, quinto triunfo consecutivo para la ADC (Asociación Deportiva Centenario), de local los que orienta "Laco" Del Pino superaron 3 a 2 Don Bosco de Zapala con goles de Tiziano Retamal, Juan Andrada, y Oscar "Pipita" Llantén, mientras que Tomás Albarrán y el ex Cipolletti, Denis Lara maracron para los del centro de la provincia.+

Independiente derrotó a Unión Vecinal en La Chacra por 3 a 1, con tres goles de un intrtable Santiago Carrasco para el dueño de casa, Lucas Gutiérrez de penal para los de Colonia Valentina. En tanto,Patagonia salió del fondo de la tabla; en el Oeste superó 3 a 1 a Maronese con goles de Gattoni, García y San Román, el local se puso en ventaja por intermedio de Ramiro Sepúlveda.

Posiciones: Alianza de Cutral Co 23, Petrolero Argentino de Plaza Huincul 18, Rio Grande, San Patricio de El Chañar y A.D.Centenario 17, Deportivo Rincón 15, Independiente 14, Maronese 13, Unión Vecinal 13, Don Bosco 7, Patagonia 7.Pacífico 6.

Próxima Fecha, será la undécima (11°), última de la primera rueda, Unión Vecinal vs Pacífico, Petrolero Argentino vs Independiente, Patagonia vs Deportivo Rincón, Rio Grande vs Maronese, Don Bosco vs Alianza, San Patricio vs A.D. Centenario.

Data informativa: Neuquén Deportivo