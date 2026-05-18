El neuquino Esequiel Klein a bordo de un Ford K se impuso en la clasificación general y la A6 en el Rally Integración del Valle Medio, tercera fecha del Rally Regional, que se corrió en caminos aledaños de Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque y Pomona, que contó con la organización de la AVRG (Asociación Volantes de General Roca) y la Regional Once y fue el primer triunfo de la temporada campeón de la categoría en 2025.

En la clasificación general el ganador,superó al Ford Fiesta de la RC5 del chubutense de Esquel Omar Kovacevic, por 8 segundos 8 décimas. El tercer escalón del podio fue para Marcos Craievich, a 10 segundos 7 décimas del ganador. Completaron los diez primeros lugares de la general: Octavio Fernández, Claudio Bustos, Lucas Craievich, Domingo Cirillo, Darío Vázquez, Federico Fernández y Luis Beltrán.

Con un registro de 1 hora 1 minuto 26 segundos 2 décimas, Klein completó los 94,20 kilómetros de pruebas especiales, a un promedio de 69,14 km/h. En la A6, aventajó 49 segundos 9 décimas al cutralquense Claudio Bustos y le sacó 2 minutos 6 segundos 5 décimas a Matías Cáceres, quien con la navegación de Marco Rivero que alcanzó por primera vez un podio desde que dejó el TC Neuquino, cuarto quedó Oscar Paynemil.

El chubutense de Esquel Omar Kovacevic ganó en la RC5. Foto: Omar de los Santos

Klein protagonizó una gran disputa con el representante de Colonia Catriel, Mauro Debasa, hasta que este último tuvo que abandonar.

En la RC5, el esquelense Omar Kovacevic (Ford Fiesta) se impuso de principio a fin. Fue escoltado por Lucas Craievich, tercero quedó Domingo Cirillo, y luego se ubicaron Darío Vázquez, Federico Fernández, Luis Beltrán, Jorge Grassano, Nestor Lasagno, Javier Altamiranda, Hernán Fiore, Ariel Umaña y Maximiliano Pedrosa.

Mientras que Marcos Craievich (VW Gol) se impuso en la A8. El neuquino Facundo Sabas lideraba la carrera hasta que abandonó en la PE 5, la primera del domingo. En ese tramo también desertaron Damián Vasiluk y Guillermo Fantini. A partir de allí, Marcos Craievich se adueñó de la punta y terminó ganando con sólo 15 segundos 6 décimas de ventaja sobre Sergio Fernández, en lo que fue el margen más ajustado del fin de semana. También abandonaron Maximiliano Debasa y Miguel Carbonell, por lo que sólo Craievich y Fernández completaron la carrera.

Octavio Fernández (Ford Fiesta Kinetic) obtuvo su tercer triunfo de la temporada en la N2. Tedrminó adelante de Leandro Paulovich y Pablo Díaz que se subieron al podio. Más atrás llegaron Ariel Martin, Santiago Bavastro y Toufic Salem.

Marcos Craievich se impuso en la A8. Foto: Omar de los Santos

Agustín Pistagnesi (VW Gol) en la N1. Al igual que Octavio Fernández, alcanzó su tercer triunfo en tres fechas disputadas. Le sacó 1m06s5 a Gerardo Barrera y más de 5 minutos a un complicado Alejandro Zambón.

La RC5 Light fue para Juan José Revert (Ford Ka), con 1m13s3 de margen sobre Pedro Chaima. Abandonaron Felipe Debasa (ganó la primera especial) y Claudio Astorga. Para Revert fue el primer triunfo. No tuvo inconvenientes para dominar a partir de abandono de Debasa y terminó subiéndose a lo más alto del podio.

Por último, la A1 fue para Erick Regliner (VW Gol), quien venía de ganar en General Roca y ya suma seis triunfos en su historial. Segundo fue Rubén Martínez a casi dos minutos del vencedor. Abandonaron Darian Regliner y Fabricio D’Amico. Regliner sumó puntaje ideal, ya que también ganó la primera etapa. La cuarta fecha del certamen regional de rally se correrá entre el 12 y el 14 de junio en Los Menucos.