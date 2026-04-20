Alianza de CutraCó quedó como unicó puntero del Torneo Oficial A 2026 de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) producto de su victoria ante San Patricio de El Chañar por 1 a 0 con gol de penal de Joaquiín Rickemberg en encuentro que tuvo por escenario al Coloso Álvaro Pedro Dúcas del barrio Ruca Quimey en la ciudad de la comarca petrólera en el marco de la sexta fecha del certamen.

En el oeste de la capital neuquina, Maronese se convirtió en nuevo escolta, el Dino superó a Pacífico por 2 a 0 y quedó a uno del celeste. Alan Rivera y Ramiro Sepulveda los tantos del local. En tanto, en el Moisés Elías Gómez de Rincóin de los Sauces, en la cancha de césoed sintético del Camping del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Deportivo Rincón e Independiente de Neuquén no se sacaron ventaja, en el norte neuquino igualaron cero a cero. Mismo resultado para el cotejo en Ciudad Deportiva entre Rio Grande ante Petrolero.Argentino de Plaza Huincul.

En Zapala, Don Bosco volvió a sumar de a tres, con los goles de Thiago Sánchez, Lucas Lezana y Uriel Vera, se impuso a Unión Vecinal por 3 a 0. En un partidazo, en el Gigante Vicente Cónsoli de barrio Sarmiento, la Asociación Deportiva Centenario (ADC) ganó por primera vez en la temporada ante Patagonia por 3 a 2. Comenzó ganando la visita con los tantos de Agustín Mateu y Enzo Valdebenito; mientras que Miqueas San Martín, Matías Rodríguez, y Pablo Pasten lo dieron vuelta.

Posiciones: Alianza de Cutral Co, 13, Maronese 12, Deportivo Rincón y Petrolero Argentino 11, San Patricio y Rio Grande 10, Independiente 8, Unión Vecinal 7, Don Bosco 6, Centenario 5, Patagonia 3, Pacífico 3.

Próxima fecha será la séptima. : Pacífico vs Deportivo Rincón, San Patricio vs Maronese, Unión Vecinal vs Alianza, Petrolero Argentino vs Don Bosco, Patagonia vs Rio Grande e Independiente vs Centenario.