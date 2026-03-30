Independiente de Neuquén capital quedó como único puntero, luego de jugada la tercera fecha del Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe). El Rojo goleó en La Chacra como local a Don Bosco de Zapala por 6 a 0. Santiago Carrasco abrió el marcador, Julián Martín aumentó y Pablo Namuncurá en tres oportunidades liquidó el cotejo y se transformó es el único líder de la competencia.

En Colonia Valentina, Unión Vecinal lo bajó de la punta a Petrolero Argentino de Plaza Huincul, con gol del debutante Lautaro Perotti se quedó con la victoria por 1 a 0.

Por otro lado, partidazo en el norte de la provincia, en el sintético de Ciudad Deportiva, Deportivo Rincón superó a Alianza de Cutral Co por 3 a 2, con tantos de los históricos, Carlos Esteves, Cristian Correa y Fernando Inda. Aarón Garderez y Thiago Lapadú para la visita.

Unión Vecinal le ganó a Petrolero Argentino y sima su segunda victoria en fila. Foto: Iara Posse de Neuquén Deportivo

El otro escolta es Rio Grande, volvió a ganar de visitante, le ganó en Mitre y Agote por 2 a 1a Pacífico. Maximiliano Román por duplicado para el ganador, Gabriel Parroni el tanto del Decano.

En San Patricio de El Chañar, San Patricio y Patagonia igualaron en dos goles. Matías González y Enzo Jara marcaron para el local, Agustín Mateus y Enzo Valdebenito para el naranja capitalino.

En el oeste capitalino, Maronese y la Asociación Deportiva Centenario /ADC) yambién empataron 2 a 2. Kevin Sánchez puso dos veces en ventaja al Dino, igualó por duplicado de penal Oscar Páez para los de la Colonia

Posiciones: Independiente 7, Petrolero 6, Rincón 6, Vecinal 6, Rio Grande 6, San patricio 4, Alianza 4, Pacífico 3, Maronese 2, Patagonia 2, Centenario 1, Don Bosco 0.

Próxima fecha: Patagonia vs Unión Vecinal, Rio Grande vs San Patricio, Don Bosco vs Pacífico, Alianza vs Independiente, Maronese vs Deportivo Rincón, y Asociación Deportiva Centenario (ADC) vs Petrolero Argentino de Plaza Huincul.