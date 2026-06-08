Jurrien Timber se pierde el Mundial 2026 por lesión muscular

Cada vez falta menos para el comienzo de la Copa del Mundo 2026 y es por eso que en estas horas se ultiman todos los detalles necesarios. En ese sentido, se confirmó que Jurrien Timber fue desafectado de la selección de Países Bajos debido a que todavía arrastra una lesión muscular y es por ese motivo que ya se anunció a su reemplazante: Lutsharel Geertruida.

El defensor del Arsenal de Inglaterra viene de conquistar la Premier League y jugar 55 minutos en la final de la UEFA Champions League, pero también es un titular indiscutido en representación para su país. Sin embargo, por una cuestión física que no pudo dejar atrás durante los entrenamientos de preparación, Ronald Koeman lo excluyó de la lista de convocados y ya sumó al nuevo integrante.

Lo cierto es que, tal como lo informaron por los medios oficiales, Timber se pierde el Mundial por lesión. En estos días que transcurrieron, el neerlandés no logró recuperarse de la distensión en la ingle y se tomó esta drástica medida luego de que el personal médico aseguró que no estaba en condiciones, por lo que el cuerpo técnico acató las órdenes y resolvió dicha decisión.

De esta manera, el lateral derecho de 24 años en estas horas debe abandonar el campamento de la Selección de Países Bajos ubicado en Nueva York de forma provisoria, ya que sus compañeros disputan un amistoso internacional frente a Uzbekistán. En definitiva, Lutsharel Geertruida, de buena actualidad en Sunderland, ingresó a la nómina oficial para ocupar el lugar vacante.

El nacido en la ciudad de Utrecht hace casi 25 años, surgió de las divisiones inferiores y luego debutó profesionalmente con la camiseta de Ajax. Después de varias temporadas en el gigante neerlandés, dio el salto a Arsenal a mediados de 2023 por un desembolso de 40 millones de euros. Aunque sufrió varias lesiones, siempre que estuvo a disposición fue titular para Mikel Arteta.

En lo que respecta al plano internacional, Jurrien Timber debutó en 2021 con la Selección de Países Bajos y desde allí se volvió una fija en cada una de las convocatorias. En este lapso de tiempo hasta la actualidad, disputó un total de 23 partidos que se reparten entre sus participaciones en el Mundial de Qatar 2022, la Eurocopa 2021, las Eliminatorias europeas y amistosos internacionales.