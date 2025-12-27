En una asamblea que se llevó a cabo en la sede de la entidad, en Roca al 900 de Cipolletti, la Liga Deportiva Confluencia definió los formatos y formas de juego para los torneos del 2026.

A partir del año venidero, la Confluencia tendrá por primera vez, en sus 50 años de vida, desde la fusión, dos categorías, la Primera A y Primera B. En el primer semestre, se jugará el Torneo Apertura 2026, donde se enfrentarán todos contra todos a una vuelta. El campeón del torneo clasificará al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027. Además, se jugará por primera vez la Copa, donde se enfrentarán los equipos de ambas categorías entre si.

Para cerrar el año, se disputará el Torneo Clausura 2026, donde jugarán todos contra todos y se invertirán las localías. El ganador tendrá un boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2027/2028. La actividad arrancará en los primeros días de marzo y la competencia finalizará a fines de noviembre.

Con esta nueva modalidad de competencia y formato, se reducirá considerablemente la cantidad de partidos de cada equipo, ya que jugarán alrededor de 26 partidos durante el año, sin contar los enfrentamientos de la nuevo Copa. En en el año que finaliza, cada club disputó 42 encuentros, salvo Atlético Regina y La Amistad de Cipolletti que dirimieron el campeonato anual en un cotejo en cancha neutral. El certamen del 2025, fue una maratónica edición todos contra todos.

Para determinar los ascensos y descensos, se armará una tabla anual, donde contarán los partidos de los torneos Apertura y Clausura. Habrán dos descensos directos (13° y 14° de la A a la B) y dos ascensos directos (1° y 2° de la B a la A).

Además, se comenzará a jugar la 11° (undécima) y 12° (duodécima), divisiones, que jugarán en simultaneo y en media cancha. En la próxima reunión, se definirá el día y horario oficial de las dos categorías debutantes. Vale aclarar que este nuevo formato podría sufrir alguna modificación a principios de 2026, cuando se realice la primera reunión de Liga.

En 2026, habrá por primera vez dos categorías en la Liga Deportiva Confluencia. La Primera División estará compuesta por 14 equipos, que se ganaron su lugar por su ubicación en la Tabla Anual en 2025. Son, La Amistad de Cipolletti, Atlético Regina de Villa Regina, Deportivo Roca de General Roca, Círculo Italiano de Villa Regina, Argentinos del Norte de General Roca, CIMAC de General Roca, San Martín de Cipolletti, Club Cipolletti de la ciudad homónima, Academia Pillmatún de Cipolletti, Deportivo Huergo de Ingeniero Huergo, Fernández Oro de la ciudad homónima, Unión Deportiva Catriel de Colonia Catriel, Petroleros Pampeanos de 25 de Mayo (La Pampa) y Unión Alem Progresista de Allen.

Primera B

Por otro lado, la segunda división estaría compuesta por 13, 14 o 15 equipos, ya que el número oficial de participantes de la nueva divisional, se definirá en las próximas semanas.

Los que perdieron su lugar en la A en la temporada 2025, fueron, Deportivo Mainqué de la localidad homónima, Obrero Dique Neuquén de Barda del Medio, San Isidro de Cipolletti, San Carlos de Allen, San Sebastián de Cipolletti, Alto Valle de Allen, Maracacinho de Cinco Saltos y Experimental de Cinco Saltos.

Las instituciones que ya han pedido su afiliación son Independiente de Catriel, El Salvador de Cipolletti, Centro de Entrenamiento y Captación de General Roca (CECAP) y Deportivo Chichinales de la localidad homónima.

En tanto, barajan la posibilidad de pedir su participación, Deportivo Godoy de General Enrique Godoy, el Club Atlético Cinco Saltos y un club que podría responder a un sindicato en la zona de Campo Grande.