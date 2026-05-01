Tiempo de balances para Independiente de Neuquén después de su paso por la Liga Femenina de básquet en la temporada 2025/2026 que lo mostró con un rendimiento ascendente y buenas sensaciones internas.

De cara a lo que viene y a lo que pasó, la jugadora Lourdes Briones pasó por el programa “Grito Sagrado” del Canal 24/7 y allí dio sus sensaciones de lo que fue el año del Rojo sobre el parquet.

Para la escolta local, haber cumplido la competencia con el equipo de la ciudad ya fue ganar. “Es una locura pensar que se trajo la Liga Nacional a Neuquén, que pudimos ganarles a casi todos. Hace años nadie podía imaginar esto. Por eso para nosotras ganamos”, explicó ante los micrófonos del programa que se emite por youtube.

Independiente de Neuquén y la localía en el Ruca Che como un facotr agregado.

Como consecuencia del nivel individual y colectivo del equipo, la institución de Neuquén Capital llegó a recibir la convocatoria de una de las integrantes de su plantel a la Selección Argentina. Laila Raviolo, la alera del equipo dirigido por Marcelo Remolina, fue convocada para el Premundial de Alemania.

Una de las menores de 21 años de la plantilla, conoce a la perfección el camino recorrido, por eso realza lo hecho desde la dirigencia hasta el plantel. “Deportivamente nuestro punto más alto fue la victoria ante Talar de visitante en la fase regular. Fue una semana durísima en Buenos Aires, con 4 partidos en una semana y se le ganó a un rival muy bueno (semifinalista)”.

Colaboradora del cuerpo técnico de U13 en Independiente, Briones se ve reflejada en cada niña que entrena a diario. “Nos preguntan todo el tiempo, nos va a ver jugar, yo fui ellas y soñaba con ser Melisa Brete, lo veía todo muy lejano”.

Mirando al futuro

El receso ahora será extenso. Independiente tendrá por delante el Regional, pero desde la dirigencia hay que comenzar a armar el presupuesto para volver a la Liga.

Todos los caminos conducen a la continuidad deportiva y Briones maneja la misma información interna. “Lo veo posible. Desde el club ya nos dijeron que quiere potenciar las formativas, las U21 vamos a afrontar el Regional y el plan es ampliar la base. Creo que vamos a seguir, yo quiero seguir”, aseguró.

Lourdes Briones en Grito Sagrado