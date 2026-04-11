La Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet entra en su Ecuador. Club Plottier superó a Petrolero Argentino y se mantiene en la pelea en zona alta, que tiene a Centro Español como sólido líder.

El debutante en la categoría sigue sumando triunfos claves dentro de la zona. Jugados los primeros 7 juegos de la conferencia, cierra la primera vuelta con racha de 4 victorias y 3 derrotas. En La Cueva se llevó el triunfo por 78-45 ante un matador que aún no gana.

Roca se llevó la victoria en Pacífico

El viernes, el Deportivo Roca había festejado también de visitante ante Pacífico por 87-82, logrando una racha de 2-4, y dejando al decano con un sorpresivo 2-5.

El domingo desde las 20.30 será el gran duelo del fin de semana. Centro Español, quien lidera con 6 victorias y 0 derrotas, recibe a Independiente, quien llega de caer y perder el invicto el pasado miércoles ante Perfora (6-1).

Conferencia Sur: Centro Español (6-0) Perfora (6-1) Independiente (5-1) Plottier (4-3) Roca (2-4) Pacífico (2-5) Regina (1-5) Petrolero (0-7).