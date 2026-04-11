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Sábado 11 de Abril, Neuquén, Argentina
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Se viene el clásico

La Liga Federal cierra la primera vuelta con varios equipos en la pelea

Plottier ganó en Plaza Huincul y se afianza en el cuarto puesto. El domingo gran duelo entre Español e Independiente.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 11 de abril de 2026 a las 14:44
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Plottier quedó en racha positiva en el cierre de la primera fase

La Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet entra en su Ecuador. Club Plottier superó a Petrolero Argentino y se mantiene en la pelea en zona alta, que tiene a Centro Español como sólido líder.

El debutante en la categoría sigue sumando triunfos claves dentro de la zona. Jugados los primeros 7 juegos de la conferencia, cierra la primera vuelta con racha de 4 victorias y 3 derrotas. En La Cueva se llevó el triunfo por 78-45 ante un matador que aún no gana.

Roca se llevó la victoria en Pacífico

El viernes, el Deportivo Roca había festejado también de visitante ante Pacífico por 87-82, logrando una racha de 2-4, y dejando al decano con un sorpresivo 2-5.

El domingo desde las 20.30 será el gran duelo del fin de semana. Centro Español, quien lidera con 6 victorias y 0 derrotas, recibe a Independiente, quien llega de caer y perder el invicto el pasado miércoles ante Perfora (6-1).

Conferencia Sur: Centro Español (6-0) Perfora (6-1) Independiente (5-1) Plottier (4-3) Roca (2-4) Pacífico (2-5) Regina (1-5) Petrolero (0-7).

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