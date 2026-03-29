En juego la primera rueda de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet. Plottier se quedó con un gran triunfo como visitante frente a Pacífico y se prende en la zona alta.

El elenco que dirige Berardi corrió siempre desde atrás, y en el tramo final le arrebató el triunfo al Decano, que sigue sin ganar como local, con tres derrotas en fila.

Al entre tiempo se fue arriba Pacífico por 47-38, y en el tercero se mantuvo arriba el dueño de casa por 61-55, pero en los minutos finales, Plottier lo dio vuelta, defendió de gran forma, y se llevó el triunfo por 76-72, quedando con buenas sensaciones de cara al clásico de la ciudad ante Centro Español el 5 de abril.

Sánchez fue el goleador del local con 17 puntos, Lea Tapia con 18 el destacado en la visita, seguido por Ángelo Sasso.

La fecha culmina esta noche, con Deportivo Roca recibiendo a Independiente desde las 21hs. el Rojo llega con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones, mientras que el naranja está con racha de una victoria y tres derrotas.

Perfora es el sólido líder de la competencia junto a Centro Español, ambos con 4 victorias, el martes se verán las caras en Plaza Huincul. Plottier quedó 4 con la victoria en el Viejo Ramírez con racha de 3-2, mientras que Roca y Regina están con 1-3. Pacífico quedó con 1-4 y Petrolero cierra con 0-5