La liga Federal de Básquet juega su primera etapa en la Conferencia sur. Perfora, Centro Español e Independiente marcan el paso con puntaje ideal, los tres consiguiendo buenos triunfos de visitante a lo largo de la semana.

Perfora fue el gran ganador de la semana. El elenco de Claris logró dos triunfos que lo dejó con racha de 4-0 en el inicio. El miércoles se impuso por 87-77 a Regina, y el viernes en el Viejo Ramírez logró un sólido triunfo ante Pacífico por 100-77.

Julián Ruiz brilló en el elenco de Plaza Huincul con 34 puntos, y un funcionamiento que está adaptando con relación a la última temporada donde fue finalista por el ascenso en el Federal.

El rojo se llevó dos de sus tres victorias como visitante

También fuera de casa, Centro Español logró otro paso clave en el arranque. En su primera incursión de visitante logró doblegar al Deportivo Roca por 78-71 en un juego peleado, donde el equipo de Santangelo supe cerrarlo mejor.

El naranja por su parte, sumó dos derrotas seguidas ya que entre semana no pudo ante Club Plottier en el histórico por 90-67, significando el primer festejo del elenco neuquino.

Español ganó su primer juego de visitante

Independiente es otro quien acumula tres victorias en fila. El elenco que comanda Andres García sacó adelante un duro juego frente a Petrolero Argentino en Plaza Huincul por 71-67, en un juego que sacó adelante en los minutos finales.

La competencia sigue nuevamente entre semana: Regina vs Plottier (lunes) Español vs Petrolero (miércoles 21.30hs) Pacífico vs Plottier (sábado 21hs) Independiente vs Roca (domingo).

Posiciones: Perfora (4-0) Centro Español (3-0) Independiente (3-0) Plottier (1-2) Regina (1-2) Dep. Roca (1-3) Pacífico (1-3) Petrolero (0-4)