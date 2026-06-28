Comenzará este domingo fase de Interconferencias de la Liga Federal 2026 La tercera categoría del básquet argentino tiene a cuatro equipos de Neuquén en carrera donde se medirán con los elencos de la Conferencia Sudeste. Las cuatro series serán al mejor de tres cotejos. Pérfora de Plaza Huincul, Independiente de Neuquén, Centro Español de Plottier, y Pacífico también de la capital neuquina, son los cuatro clasificados de la Conferencia Sur, que tuvo su play off donde quedaron en el camino Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Deportivo Roca, Atlético Regina y Club Plottier.

Pacífico iniciará de local en el Viejo Ramírez, y se enfrentará con el mejor clasificado de la Sudeste: Belgrano de San Nicolás a partir de las 20.30. El decano barrió a Club Plottier en la instancia previa, mientras que los bonaerenses superó en tres juegos a Racing de Olavarría.

En tanto, Centro Español, el tercero de la Sur, se verá las caras en El Templo de Plottier ante Ferro Carril Oeste de General Pico, programado a las 21. El Torito doblegó de gran forma a Atlético Regina y ahora se verá con el elenco pampeano, que eliminó en dos juegos a Atenas de La Plata.

El mejor de la Conferencia Sur fue Perfora de Plaza Huincul, quien abrirá su serie el domingo de visitante en La Pampa, cuando se mida ante All Boys de Santa Rosa, cuarto clasificado. El verde no tuvo inconveniente frente a Petrolero Argentino en el duelo de la ciudad, mientras que All Boys hizo lo propio ante Somisa de San Nicolás. El partido se jugará en el Aquiles Regazoli, a partir de las 21.

Comenzará la fase de Interconferencias en la Liga Federal 2026

La última serie se abrirá el martes 30 del corriente mes, cuando Independiente de Neuquén -segundo ubicado en la Conferencia Sur- se enfrente a Regatas, en el primer partido en San Nicolás a la vera del río Paraná. El rojo le ganó 2 a 0 a Deportivo Roca, mientras que Regatas se impuso a Sportivo Independiente de General Pico en La Pampa, en un cruce muy parejo.

Las series se mudarán posteriormente al escenario del mejor ubicado, donde se jugarán el cotejo 2 y 3.