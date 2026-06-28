Se pusieron en marcha los 16avos de final del Mundial 2026 con triunfo de uno de los anfitriones. En Los Ángeles, Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en el primer cotejo de la fase eliminatoria de esta Copa del Mundo. De esta manera, y con el tanto agónico de Stephen Eustáquio, el elenco norteamericano logra un hecho histórico: meterse por primera vez en octavos de final. Ahora enfrentará en la siguiente instancia ante el vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos, que jugarán el lunes.

Eustáquio y el gol decisivo

Cuando parecía que el duelo se iba al alargue, en una de las últimas el duelo quedó del lado canadiense. Después de un centro de Jacob Shaffelburg despejado hacia el medio por la defensa sudafricana, Eustáquio tomó el rebote en la medialuna y no lo pensó: sacó un derechazo bajo al segundo palo que se le metió a Ronwen Williams, que esta vez no pudo hacer nada. Gol y clasificación histórica para los Canucks.

Canadá tuvo las mejores del partido

En la que fue sin dudas la jugada más peligrosa del primer tiempo, los anfitriones estuvieron dos veces muy cerca de gol. Primero Moise Bombito ganó de cabeza en un córner y su testazo fue despejado en la línea por Aubrey Modiba. En el rebote, la pelota le quedó a Tajon Buchanan, que remató de derecha con el arquero Williams ya encima de él y no pudo superarlo.

Ya en el segundo tiempo, de a poco los canadienses fueron acumulando méritos y Williams empezó a ser un protagonista importante del partido sosteniendo a Sudáfrica. Primero, el arquero le tapó un mano a mano a Tani Oluwaseyi, mientras que minutos más tarde el guardameta sudafricano volvió a aparecer ante un disparo de Jonathan David sobre el primer palo.

¿Era penal para Canadá?

Justo antes del descanso se dio una de las pocas emociones de la primera parte con una acción polémica. Richie Laryea pisó el área sudafricana y, en el intento por cerrarlo Khuliso Mudau parece tocarlo por detrás. Luego de caer al suelo, tanto el lateral como los otros jugadores canadienses le pidieron penal al árbitro João Pinheiro, pero éste no lo consideró así.

Formaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko; Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Nathan Saliba, Liam Millar; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

TV: DSports.

Árbitro: João Pinheiro (POR)

VAR: Tiago Martins (POR)

Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles).

La previa

Canadá, uno de los tres anfitriones de la competencia, salta al campo de juego en el inicio de los 16avos. El elenco que dirige Jesse Marsch terminó segundo en el Grupo B luego de la derrota ante Suiza, por lo que dejaron su país por primera vez para jugar en los Estados Unidos. Sumó un total de 4 unidades luego de igualar en el debut ante Bosnia Herzegovina por 1-1, golear a Qatar 6-0, y la mencionada caída ante los helvéticos por 2-1.

Para el DT, el cruce ante el elenco africano es como una "situación parecida a la final de la Champions League", considerando la eliminación directa. Confirmó que esta vez sí Alphonso Davies volverá a ver acción al equipo luego de estar ausente por lesión en toda la primera fase. Además, meterá mano en el equipo con los regresos al once de Liam Millar, Moise Bombito y la sorpresiva salida de Cyle Larin de la delantera, reemplazado por Tani Oluwaseyi.

Viene de perder el invicto ante Suiza, pero Canadá está ante una chance inédita de llegar a octavos por primera vez en su historia.

Por su parte, Sudáfrica fue una de las que sorprendió al clasificar a último momento. El elenco africano había iniciado con una floja actuación y derrota contra México por 2-0, pero tras igualar con República Checa 1-1 y ganarle en la última jornada a Corea por 1-0 terminó sumando 4 unidades para culminar como segundo del Grupo A por detrás de los aztecas.

Hugo Broos, el veterano entrenador de los Bafana Bafana, destacó la fortaleza física de su rival, pero que su equipo trabajará al máximo para prolongar su histórica participación. “El Mundial ya es un éxito para Sudáfrica, pero no estamos conformes y queremos más” expresó el belga de 74 años, que en el torneo que representará su retiro de la actividad quiere seguir escribiendo historia para el fútbol sudafricano.