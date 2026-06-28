La histórica clasificación de Cabo Verde a los 16avos de final del Mundial 2026 desató un festejo inolvidable entre los jugadores de los Tiburones Azules. Tras sellar el pase a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista, el plantel celebró en el vestuario con un particular canto que rápidamente se volvió viral. “¡Uno por ciento! ¡Uno por ciento!”, repetían entre saltos y risas.

La frase no fue casual. Antes del comienzo del torneo, distintas proyecciones les otorgaban apenas un 1% de probabilidades de superar la fase de grupos. Lejos de esos pronósticos, Cabo Verde construyó una campaña que le dio el boleto a la próxima instancia.

El equipo debutante empató 0 a 0 con España, igualó 2 a 2 frente a Uruguay y cerró la primera fase con otro 0 a 0 ante Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar a los 16avos de final. El canto de los futbolistas en tono irónico, celebraba haber desafiado todas las predicciones.

El premio para la selección africana será ahora un desafío de máxima exigencia. En la próxima instancia se enfrentará a la Selección Argentina, vigente campeona del mundo, en busca de seguir escribiendo la página más importante de su historia.

El encuentro de dieciseisavos se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en Miami, con un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 en juego.