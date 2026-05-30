La fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Federal de Básquet llegó a su fin este viernes. Pérfora confirmó su gran campaña quedándose con el primer lugar de la tabla, mientras que Independiente de Neuquén y Centro Español finalizaron como escoltas, consolidándose como dos de los grandes protagonistas de la región.

En la última fecha, Pérfora ratificó su liderazgo con una contundente victoria sobre Club Plottier por 95 a 73 en Plaza Huincul. El conjunto verde dominó gran parte del encuentro desde el primer cuarto y cerró la fase regular con un impresionante registro de 12 triunfos y apenas 2 derrotas.

Por su parte, Centro Español doblegó como visitante a Petrolero Argentino por 93 a 80, resultado que le permitió alcanzar las 11 victorias en la temporada y compartir el segundo escalón de la clasificación junto a Independiente, quedando en el tercer puesto por desempate en resultados entre sí.

Roca cayó en el final y quedó séptimo en la general.

Además, Pacífico cerró su participación con una sólida victoria ante Deportivo Roca en suplementario por 97 a 84, quedando en el quinto lugar y llegando con confianza a la etapa eliminatoria.

Así quedaron los cruces de playoffs

Definidas las posiciones finales, la Conferencia sur iniciará sus playoffs el sábado 6 de junio con el primer juego en casa del peor ubicado. Posteriormente se traslada al 12 y 13 para los cotejos 2 y 3, en escenario del mejor ubicado.

(1) Pérfora vs (8) Petrolero Argentino

(2) Independiente de Neuquén vs (7) Deportivo Roca

(3) Centro Español vs (6) Atlético Regina

(4) Club Plottier vs (5) Pacífico de Neuquén

Los cuatro clasificados a la siguiente fase comenzarán con los duelos de iterconferencia que saldrán de la sudoeste.