A dos jornadas para el final de la fase regular, la Conferencia Sur de la Liga Federal de básquet entrar en una definición atractiva por las posiciones finales, y la semana de clásicos dejó una tendencia marcada favorable a los elencos de la cima.

En El Templo se cerró la semana con el gran triunfo de Centro Español ante Club Plottier por 78-54 en el clásico de la Ciudad. El Torito tomó el mando en el segundo cuarto (24-9) con una ráfaga que le dio una abultada ventaja, y desde ahí controló las acción hasta el final.

Emilio Santana fue el goleador del local con 20 puntos, Juan Peral con 18. Por otro lado en Plottier Ángelo Sasso fue la principal carta en la ofensiva aportando 24 puntos, Morandini aportó 10.

Español defendió de gran forma y sacó ventajas ante su clásico rival- Foto Pablo Chagumil

EL jueves, Perfora se quedó con el duelo de Plaza Huincul ante Petrolero, y volvió a la punta de la competencia. El Verde dominó de principio a fin el juego disputado en el Mosconi, y cerró el triunfo por 87-70. 21 puntos de Matías Godoy Vega en el verde, quien quedó a un paso de asegurarse el 1 de la conferencia Sur.

La semana había iniciado con el gran triunfo de Independiente sobre Pacífico en La Caldera 79-66, mientas que Regina superó al Deportivo Roca 78-56.

Posiciones: Perfora 10-2, Independiente 10-2, Centro Español 10-2, Plottier 6-5, Pacífico 4-8, Roca 3-8, Regina 3-9, Petrolero 1-11