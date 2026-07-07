El sueño neuquino en la Liga Federal de Básquet llegó a su fin. Independiente perdió anoche por 82 a 70 frente a Regatas de San Nicolás en el tercer y decisivo partido de la serie de playoffs interconferencia, resultado que le permitió al conjunto bonaerense avanzar a la siguiente instancia y decretó la eliminación del elenco neuquino.

Con esta derrota, además, los cuatro equipos de la provincia de Neuquén quedaron eliminados en la primera ronda interconferencia de la competencia nacional. Previamente habían quedado en el camino Pacífico, Pérfora de Plaza Huincul y Centro Español, cerrando de manera anticipada la participación neuquina en el certamen.

En un encuentro de trámite intenso, Regatas hizo valer su experiencia en los momentos decisivos y terminó inclinando la balanza a su favor. El equipo de San Nicolás ganó tres de los cuatro parciales (24-14, 21-14 y 25-17), mientras que Independiente solo pudo imponerse en el tercer cuarto (25-12), cuando reaccionó y llegó a ilusionarse con la remontada.

Oviedo fue el goleador del local en un partido complicado para el elenco neuquino

Sin embargo, el visitante recuperó el control en los últimos diez minutos y terminó sellando una victoria por doce puntos para quedarse con la serie y el pasaje a la siguiente fase.

Con la eliminación del "Rojo", el básquet neuquino se despide por completo de la edición 2026 de la Liga Federal, luego de que ninguno de sus cuatro representantes lograra superar el primer cruce de playoffs interconferencia.Perfora perdió en casa ante All Boys de Sata Rosa. También en tres juegos fue la derrota de Pacífico ante Belgrano de San Nicolás, mientras que Centro Español no pudo ante Ferro de Pico.