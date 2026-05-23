A partir de este sábado, se entrará en la etapa más linda y picante de la temporada, ya que quedan, como máximo, 17 partidos para conocer al campeón de la Liga Nacional de basquetbol de la Argentina en su máxima categoría de caballeros. Arrancarán las semifinales y hay cuatro equipos en carrera que ya saben lo que es quedarse con el título de la LNB.

Por la mañana, primero tenemos el cotejo que van a disputar Quimsa de Santiago del Estero y Boca Juniors, que se medirán en un duelo con mucha historia reciente, ya que se cruzaron en cinco de las últimas seis semifinales que disputaron (contando esta). Las dos últimas se las quedó el Xeneize y las primeras dos, La Fusión. En el medio, el conjunto de Santiago del Estero, que en esta contará con la ventaja de la localía, le ganó una final al elenco porteño.

Esta serie arranca en la mañana del sábado 23 de mayo, a las 11.30. Boca llega más descansado, ya que barrió a Oberá 3 a 0. Los santiagueños tuvieron una serie a cinco juegos ante Instituto de Córdoba.

Ferro Carril Oeste eliminó a Regatas Corrientes en cinco juegos

Del otro lado tenemos un cruce entre dos conjuntos que llevan tiempo sin salir campeones. Primero está Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que terminó entre los cuatro mejores de la fase regular y será dueño de casa, en el emblemático Socios Fundadores a la vera del mar argentino, en el primero, el segundo y el eventual quinto partido. Enfrente estará un equipo que ya ganó durante esta temporada y que quiere ratificar lo logrado en la LNB: Ferro Carril Oeste.

Estas semifinales también comienzan el sábado 23, pero por la noche, 20.05. Ambos equipos llegan con descansos similares, ya que disputaron quintos juegos. Los de Chubut le ganaron a Independiente de Oliva y los de Caballito hicieron lo propio con Regatas de Corrientes. Tal vez, en el largo viaje de los porteños, aparezca la gran diferencia en el descanso de ambos planteles, ya que ugó en Corrientes y, para el sábado, deberá cruzar todo el país para llegar a la Patagonia.

Fechas, horarios y televisación de las semifinales de la Liga Nacional 25/26:

Quimsa vs. Boca

Juego 1 (en Santiago) – Sáb 23/5, 11:30 hs (TyC Sports)

Juego 2 (en Santiago) – Lun 25/5, horario a confirmar (BasquetPass)

Juego 3 (en Boca) – Vie 29/5, 22:10 hs (TyC Sports)

Juego 4 (en Boca) – Dom 31/5, 20:05 hs (DSports)*

Juego 5 (en Santiago) – Mié 3/6 horario a confirmar (TV a confirmar)*

La Magia Verde festejó en el Socios Fundadores y buscará ser campeón como ocurrió hace 20 años

Gimnasia (CR) vs. Ferro

Juego 1 (en Comodoro) – Sáb 23/5, 20:05 hs (DSports)

Juego 2 (en Comodoro) – Lun 25/5, horario a confirmar (BasquetPass)

Juego 3 (en Ferro) – Jue 28/5, 20:05 hs (DSports)

Juego 4 (en Ferro) – Sáb 30/5, 11:30 hs (TyC Sports)*

Juego 5 (en Comodoro) – Mar 2/6 o Mié 3/6 horario a confirmar (TV a confirmar)*

* De ser necesario