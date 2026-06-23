Argentina busca sumar puntos en la Volleyball Nations League en Polonia

La selección argentina de vóley tiene todo listo para salir a la cancha en Gliwice (Polonia) y revertir su imagen. Desde las 11.30 de este miércoles 24 de junio, el elenco conducido por Horacio Dileo se medirá frente a Alemania en el arranque de una nueva parada correspondiente a la Volleyball Nations League. El encuentro será transmitido en vivo a través de la señal DSports y la plataforma VBTV.

El equipo llegó a suelo europeo con la necesidad imperiosa de sumar puntos. Durante la primera etapa disputada en Brasilia, acumuló cuatro caídas consecutivas ante Serbia, Irán, Bulgaria y el local Brasil. Más allá de que el último duelo ante la Verdeamarela dejó sensaciones positivas tras estar dos sets arriba y perder en tie-break, los resultados dejaron al plantel compartiendo las últimas posiciones de la tabla con Cuba, ambos con apenas un punto.Para afrontar la segunda semana, el cuerpo técnico contará con regresos importantes que no estuvieron en la gira sudamericana. La principal novedad es la vuelta del capitán Agustín Loser. El central, bicampeón en Italia, le aportará al grupo su enorme capacidad de bloqueo, una faceta donde hubo un déficit notorio durante el inicio del certamen. Junto a él se suma el opuesto Pablo Kukartsev, ausente previamente por licencia.

Además de estas piezas fundamentales, la lista sumó a Matías Giraudo y Lucas Conde para oxigenar la rotación. Así, el entrenador dispone de un plantel más largo, evitando improvisar posiciones dentro del campo de juego. Como contrapartida, quienes quedaron desafectados respecto de la nómina original que viajó a territorio sudamericano fueron los puntas Tomás López e Ignacio Luengas, y el central Gustavo Maciel.

El fixture de la segunda semana y lo que viene

Tras el debut frente al combinado teutón, el calendario no dará demasiado respiro. El próximo viernes 26, nuevamente desde las 11.30, los argentinos chocarán fuerzas contra China. La acción continuará el sábado a las 15.30 ante Turquía, mientras que el cierre de la estadía en Gliwice será el domingo a las 15 frente al poderoso seleccionado polaco, dueño de casa y uno de los máximos animadores del campeonato.

Una vez finalizada esta llave, habrá una semana de descanso antes de trasladarse hacia Kansai, Japón. Allí, el combinado masculino definirá su suerte frente a Canadá, Cuba, Italia y la selección local. El objetivo a corto plazo es salir del fondo de la clasificación y empezar a escalar con la ilusión de meterse al “Final 8” que se disputará en Ningbo a fines de julio.