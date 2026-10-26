En un nuevo cambio de rumbo, la Liga Profesional analiza una modificación en el formato del fútbol argentino para 2027. La propuesta, que tendría el visto bueno de la Asociación del Fútbol Argentino, consistiría en eliminar las zonas A y B y disputar un campeonato en el que los 30 equipos se enfrenten entre sí. Esta propuesta, que mantendría los torneos Apertura y Clausura como los playoffs, sería debatida este jueves por los dirigentes de Primera División.

Según lo informado por el periodista Daniel Avellaneda, el esquema contemplaría 30 fechas, con una jornada extra de clásicos o emparejamientos para completar el calendario. Así, cada equipo jugaría al menos una vez contra los otros 29 clubes durante la temporada. No obstante, el corte es ahora con dos fases de playoffs: la primera luego de la fecha 15, en la que los primeros 16 juegan por el título del Torneo Apertura. Tras el receso, se retoma en la 16° jornada hasta la trigésima para luego definir al segundo campeón del 2027, vía playoffs.

Cómo serían los torneos Apertura y Clausura en 2027

La propuesta conservaría el sistema de eliminación directa que se utiliza actualmente. Al finalizar la fecha 15, los 16 mejores equipos de la tabla disputarían los playoffs del Torneo Apertura. Luego, desde la fecha 16 hasta la 30, se completarían los partidos correspondientes a la segunda mitad del campeonato y se definirían los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura.Además, se mantendría el título de campeón de Liga para el equipo que termine primero en la tabla anual, que sumaría los puntos de las 30 jornadas.

Todos contra todos y playoffs, el nuevo formato que aprobaría AFA.

En cuanto a la clasificación a copas, se mantendría el actual esquema de tabla anual, en tanto que no se confirmó nada sobre si habrá o no más descensos. Por otra parte, de los puntos que todavía resta resolver es qué sucedería con los dos partidos de menos que tendría cada equipo respecto de la temporada 2026, en la que se disputan 32 encuentros válidos para la tabla anual y los promedios.