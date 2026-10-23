El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La medida se tomó ante el riesgo de que el financista incumpla las obligaciones impuestas durante el proceso judicial.

La detención fue dispuesta para que Vallejo vuelva a prestar declaración indagatoria. Según fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró que existen riesgos procesales concretos y revocó el régimen de libertad del empresario.

En paralelo, el juez convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias de otras 16 personas imputadas. La investigación busca determinar si se utilizó una estructura de sociedades, cuentas financieras y operaciones inmobiliarias para canalizar fondos de presunto origen ilícito.

Por qué detuvieron a Ariel Vallejo

La resolución judicial señala que Vallejo habría incumplido distintas obligaciones impuestas para permanecer en libertad. Entre ellas, el financista no se habría presentado mensualmente ante la Policía Federal, no habría informado un cambio de domicilio y tampoco habría entregado la totalidad de los vehículos alcanzados por órdenes de secuestro vigentes.

Para Rodríguez Ponte, estas omisiones exceden los incumplimientos formales, ya que impiden tener certeza sobre el lugar de residencia del imputado y generan preocupación en el contexto de una investigación que continúa incorporando pruebas.

El juez aclaró que la situación de libertad de Vallejo volverá a ser examinada después de la indagatoria y de que se resuelva su situación procesal. Por lo tanto, la detención dispuesta para esta instancia no debe confundirse con una condena.

Qué investiga la Justicia en la causa Sur Finanzas

La causa apunta a una presunta estructura financiera que, según la hipótesis judicial, habría sido utilizada para lavar activos y evadir impuestos y aportes a la seguridad social.

De acuerdo con la resolución, Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían organizado un entramado de sociedades para dar apariencia legal a fondos provenientes de operaciones cambiarias que no se habrían ajustado a las normas del mercado.

Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran Centro de Inversiones Concordia SRL y Ars Cambios SAS, señaladas por presuntas operaciones de compra y venta de moneda extranjera con otras agencias y casas de cambio por fuera de las regulaciones aplicables.

La hipótesis también contempla una presunta evasión de tributos y recursos de la seguridad social por parte de sociedades del grupo. Los investigadores buscan reconstruir el recorrido del dinero y determinar qué participación tuvo cada una de las personas y empresas involucradas.

Las nuevas pruebas: inmuebles y compras en efectivo

La investigación incorporó informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros elementos.

Según el magistrado, la documentación permitió identificar operaciones, bienes y sociedades que no estaban incluidos en la descripción inicial de los hechos investigados.

Entre las operaciones bajo análisis figura la presunta compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este, en Canning, por 500.000 dólares, que habría sido pagado en efectivo.

También se investigan compras de inmuebles y vehículos realizadas en efectivo por Cluster Palace Beach SA, una sociedad que, según la información incorporada al expediente, no tendría cuentas bancarias.

Para la Justicia, este tipo de operaciones podría haber servido para ocultar el origen y la trazabilidad de los fondos. El alcance de esas maniobras y la eventual responsabilidad penal de los involucrados deberán determinarse durante el proceso.

La Corte Suprema y los 24 vehículos de Vallejo

La detención se produce después de otra medida judicial vinculada al patrimonio del financista. Días atrás, Rodríguez Ponte ordenó que 24 vehículos de Vallejo quedaran a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de preservar bienes registrables ante un eventual decomiso.

Entre los rodados mencionados se encuentran una Ferrari California descapotable y tres motocicletas.

La preservación de estos bienes busca evitar que puedan ser transferidos o perderse mientras avanza la investigación sobre su posible origen delictivo. La medida no implica, por sí misma, que se haya acreditado que todos los vehículos fueron adquiridos con dinero ilícito.

Además, el juez había prohibido a Vallejo prestar servicios financieros de cualquier naturaleza, ya fuera directamente o mediante intermediarios.

Qué relación tiene Sur Finanzas con la AFA

La causa adquirió mayor repercusión por la relación comercial de Sur Finanzas con el fútbol argentino y sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Vallejo mantiene una relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. A través de esa vinculación, Sur Finanzas alcanzó acuerdos comerciales y de patrocinio con distintos clubes y espacios vinculados al fútbol.

La financiera también quedó bajo la lupa por préstamos, contratos de sponsoreo y movimientos económicos relacionados con instituciones deportivas. Entre los clubes mencionados en coberturas anteriores de la causa figuran Racing, San Lorenzo, Banfield e Independiente.

Sin embargo, la existencia de vínculos comerciales no demuestra por sí misma la comisión de un delito por parte de los clubes o de sus dirigentes. La investigación judicial deberá establecer si las operaciones estuvieron relacionadas con las presuntas maniobras financieras y qué responsabilidades corresponden a cada involucrado.

Qué puede pasar ahora en la causa

El próximo paso inmediato será la nueva declaración indagatoria de Vallejo, tras la cual el juzgado deberá resolver su situación procesal. La resolución también anticipa nuevas actuaciones sobre las otras personas imputadas.

En paralelo, el análisis de los informes de ARCA y del BCRA, las operaciones inmobiliarias y los vehículos alcanzados por medidas judiciales podría aportar elementos para reconstruir el circuito financiero investigado.

La causa continúa en etapa de investigación y no equivale a una declaración de culpabilidad. El alcance de las imputaciones, las medidas cautelares y las eventuales responsabilidades penales dependerán de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopte la Justicia.