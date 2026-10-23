Estudiantes de La Plata vivió una noche inolvidable en el Maracaná. Después de eliminar a Flamengo en la definición por penales, el equipo argentino se metió en la final de la Copa Libertadores y jugará por la quinta estrella de su historia. Pero la celebración también dejó lugar para un nuevo capítulo en la tensa relación entre el club platense y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad que conduce el fútbol nacional, felicitó al Pincha a través de sus redes sociales. El mensaje, dirigido al plantel, al cuerpo técnico, a la dirigencia y a los hinchas, tuvo una respuesta con tono irónico de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes y uno de los principales críticos de la conducción de la AFA.

“Felicitaciones a Estudiantes, a su plantel, a su cuerpo técnico, a su presidente y a toda la gente del Pincha por la clasificación a la final de la Libertadores”, escribió Tapia. Y agregó: “En representación del fútbol argentino y en busca de una nueva consagración. ¡Muchos éxitos en Montevideo!”.

El saludo institucional llegó después de una clasificación de enorme valor deportivo para el conjunto platense, que resistió ante Flamengo y se impuso desde los doce pasos para sellar su pasaje a la definición continental.

La respuesta de Verón y la crítica al fútbol argentino

La felicitación de Tapia no pasó inadvertida en un contexto de diferencias públicas entre la conducción de Estudiantes y la AFA. Verón aprovechó el momento para poner el foco en las necesidades estructurales del fútbol argentino y cuestionar el funcionamiento de la organización.

“Creo que para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara podríamos mover mucho más de esto, necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir”, expresó el presidente del Pincha.

La frase funcionó como un nuevo cuestionamiento a la conducción del fútbol nacional. Más allá del saludo por la clasificación, Verón insistió en la necesidad de introducir cambios para que los clubes argentinos puedan competir en mejores condiciones en el escenario internacional.

De esta manera, una noche que tuvo a Estudiantes como protagonista por su hazaña deportiva volvió a exponer las diferencias entre el dirigente platense y la conducción de la AFA.

Estudiantes va por la quinta Libertadores

Estudiantes disputará su sexta final de la Copa Libertadores y buscará conquistar su quinto título. El club levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, mientras que en 1971 cayó ante Nacional de Uruguay.

La definición será el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde el Pincha se enfrentará a Palmeiras. El equipo platense intentará recuperar la mística de sus grandes generaciones y sumar una nueva estrella a su historia.

La clasificación ante Flamengo desató la euforia albirroja, pero también volvió a poner sobre la mesa una disputa que excede la cancha: la relación entre Verón y Tapia, dos dirigentes que mantienen diferencias sobre el rumbo del fútbol argentino.