Mientras se prepara para vivir sus últimos compromisos con la camiseta de la Selección argentina, Lionel Messi continúa expandiendo su influencia fuera de las canchas. El astro rosarino dio un nuevo paso en su faceta empresarial y se convirtió en el nuevo dueño del Club Deportivo Eldense, equipo que compite en la Segunda División de España.

La noticia fue confirmada por la propia institución a través de un comunicado oficial en el que anunció el inicio de una nueva etapa en sus más de cien años de historia.

"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", expresó la entidad española.

De esta manera, el ocho veces ganador del Balón de Oro sigue construyendo un verdadero imperio futbolístico. El Eldense se suma a una lista de proyectos en los que el campeón del mundo ya tiene participación directa.

Actualmente, Messi forma parte de Leones de Rosario, club impulsado y gestionado por su familia; participa en Deportivo LSM junto a Luis Suárez; mantiene una fuerte presencia en Inter Miami y también había adquirido anteriormente a Unió Esportiva Cornellà, institución del ascenso español.

La llegada del rosarino genera una enorme expectativa en la ciudad de Elda. El club, fundado en 1921, logró ascender recientemente a la Segunda División y actualmente pelea por mantenerse en la categoría.

Desde la institución remarcaron que la operación busca potenciar el crecimiento deportivo, institucional y social de la entidad.

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club", señalaron.

Cómo está Eldense en la tabla

El Eldense ocupa actualmente el puesto 19 entre los 22 equipos de la categoría y suma nueve puntos en sus primeras presentaciones de la temporada, por lo que la llegada de Messi también alimenta la ilusión de fortalecer el proyecto deportivo.

La operación todavía deberá recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes de España, aunque en el club ya celebran el desembarco de una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

Con esta nueva adquisición, Messi sigue ampliando su presencia en el negocio del deporte y demuestra que, más allá de lo que ocurra dentro de la cancha, su influencia en el fútbol continúa creciendo a escala global.