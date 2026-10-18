Una visita a la academia de Inter Miami para acompañar a Ciro dejó un recuerdo romántico de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. La pareja fue registrada mientras compartía un rato al costado de la cancha, en una escena familiar que circuló en redes y permitió ver un gesto de cariño entre ambos.

La caricia de Antonela fue el detalle que concentró la atención. Sentados juntos en uno de los bancos, el futbolista se inclinó levemente hacia adelante mientras ella lo acariciaba y él seguía atento a lo que ocurría en el campo. El momento quedó captado durante esa salida con su hijo menor, dentro de las instalaciones del club.

El entorno sumó otros detalles a la escena: el mate estaba colocado a un costado y el rosarino tenía el celular en una mano. Además, se encontraba descalzo, con los pies sobre el césped. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartían así un momento que combinó el acompañamiento a Ciro con la cercanía entre ellos, en medio de la actividad de la academia.

En otro de los registros difundidos, el teléfono pasó a ser la herramienta con la que el capitán argentino guardó sus propios recuerdos. Ubicado en el lateral del campo, debajo de un gazebo dispuesto para resguardarse del sol, sostenía el dispositivo con ambas manos y filmaba concentrado las acciones de Ciro. El nene también apareció cerca de ese lugar, mientras se colocaba la mochila.

Las imágenes de la pareja recibieron mensajes de afecto de parte de los usuarios que las compartieron. La atención estuvo puesta en la naturalidad de la escena: un banco al borde de la cancha, el mate cerca y una caricia mientras acompañaban a su hijo. El video reunió esos pequeños gestos cotidianos y los convirtió en una de las postales familiares que circularon en las redes.

Para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, asistir a las actividades de sus hijos forma parte de la rutina que sostienen desde que se instalaron en Estados Unidos. Ciro integra las categorías de la academia de Inter Miami, al igual que sus hermanos Thiago y Mateo. La pareja, que se casó en junio de 2017, suele estar presente tanto en los entrenamientos como en otras actividades vinculadas con el crecimiento futbolístico de los tres.