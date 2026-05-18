En una noche que parecía perfecta para Lionel Messi, un momento inesperado terminó robándose toda la atención en el partido entre Inter Miami y Portland Timbers por la MLS. El conjunto de Florida consiguió una victoria importante para seguir prendido en lo más alto de la Conferencia Este, pero sobre el final hubo un episodio que dejó al astro argentino completamente desconcertado.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos volvió a mostrar una gran versión futbolística y tuvo, una vez más, a Messi como máxima figura. El campeón del mundo abrió el marcador a los 31 minutos y luego aportó una asistencia clave antes del descanso para encaminar el triunfo de las “Garzas”. El rendimiento del rosarino volvió a confirmar que atraviesa un presente extraordinario.

Desde la salida de Javier Mascherano, el conjunto estadounidense recuperó confianza y resultados. Con este nuevo triunfo, el vigente campeón de la MLS alcanzó momentáneamente a Nashville en la cima de la tabla y alimentó la ilusión de sus hinchas de cara a la pelea por el título.

Además, las estadísticas personales de Lionel Messi continúan siendo impactantes. El delantero argentino acumula 12 goles y 6 asistencias en apenas 13 partidos, números que reflejan el nivel superlativo con el que llegará a la próxima cita mundialista con la Selección Argentina.

Sin embargo, cuando el partido se acercaba a su final y todo era alegría en el estadio, un grupo de hinchas de Inter Miami comenzó a cantar un clásico tema popularizado en el fútbol argentino: “Jugadores, respeten a su gente, saluden a la hinchada, que no les pide nada”. El reclamo llamó la atención porque el equipo estaba ganando cómodamente y atravesando un gran momento deportivo.

El canto, históricamente asociado a situaciones de crisis o malos resultados, generó desconcierto incluso entre los propios futbolistas. En ese contexto, Messi no pudo ocultar su sorpresa al escuchar el reproche de la tribuna en medio de una victoria tan importante para el club.

Lionel Messi y el enojo contra su hinchada

La reacción del capitán argentino fue inmediata. Apenas oyó el cántico, giró hacia las tribunas con gesto serio y realizó el famoso ademán del “montoncito” con la mano, una señal que muchos interpretaron como una clara muestra de desaprobación hacia el comportamiento de los fanáticos.

El gesto de Lionel Messi rápidamente se volvió viral en redes sociales y abrió un fuerte debate entre los hinchas sobre el contexto del reclamo. Mientras algunos consideraron que la tribuna exageró innecesariamente, otros defendieron la exigencia hacia el plantel. Lo cierto es que, incluso en una noche de triunfo, el rosarino terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada.