Partido histórico se vivirá el domingo en Córdoba con la final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River, desde las 15:30 en el Mario Alberto Kempes.

Apenas se consumó la victoria Pirata ante Argentinos Juniors en La Paternal comenzaron los recuerdos decisivos entre estos mismos equipos. Sin dudas, el más relevante de todos, el del 2011 cuando La Banda se fue al descenso en el Monumental ante este mismo rival.

Ahora restará conocer el momento en que se pondrán en venta las entradas ya que por disposición de la Liga Profesional el reparto de entras será similar y más allá de la ubicación del estadio, se trata de un escenario neutral.

Las bajas

Por el lado de River ya sabe que no podrá contar con tres nombres muy importantes: Aníbal Moreno, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel por diferentes lesiones.

Del otro lado, en principio, Ricardo Zielinsky no tendrá al marcador central Lisandro López y hay que esperar para ver la recuperación de Lucas Passerini en la ofensiva.

El campeón, además, tendrá como premio extra la clasificación a la Copa Libertadores del 2027, aunque para Belgrano tendrá mucho más valor el hecho de sumar su primera estrella en la historia del fútbol argentina en la máxima división.