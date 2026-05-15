Mientras el Mundial ya empieza a asomar en el horizonte y la ilusión vuelve a crecer en Argentina, Lionel Messi y Rodrigo De Paul decidieron no dejar ningún detalle librado al azar. El capitán y uno de sus laderos más fieles en la Selección mantienen una preparación especial y casi obsesiva pensando en defender la corona mundialista.

Fue el propio De Paul quien abrió la intimidad del trabajo que realizan junto a Messi en paralelo a las exigencias habituales de Inter Miami. El “Motorcito” confesó que ambos se someten a entrenamientos extra y doble turno para llegar de la mejor manera física posible a la próxima Copa del Mundo.

“Hablo mucho con Leo del Mundial, de la ilusión que tenemos. Hace dos o tres meses nos estamos preparando con un plan especial más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera”, contó el mediocampista argentino en una entrevista donde dejó ver el nivel de compromiso que tienen las máximas figuras de la Scaloneta.

La relación entre ambos va mucho más allá de una sociedad futbolística. De Paul también reveló el costado más humano y divertido de Messi durante las prácticas extras. “Yo filmo todo y le digo que si ganamos hacemos un documental y sacamos un mango. Él me mira y me dice ‘dejá de filmar’”, contó entre risas.

Pero detrás de las bromas aparece el verdadero objetivo: llegar enteros al Mundial. Según explicó el ex Atlético de Madrid, Messi también cumple un rol clave en los momentos más difíciles. “Él es mucho más lineal. Cuando yo tengo bajones, me ayuda muchísimo. Nos complementamos muy bien”, reconoció.

De Paul además aprovechó para responder a quienes cuestionaron su decisión de abandonar el fútbol europeo para jugar en la MLS junto a Messi. Muchos entendieron que el cambio podía quitarle intensidad competitiva, pero el volante fue contundente.

“Yo necesitaba jugar. Sabía que lo mejor para mi carrera y para la Selección era tener continuidad. Acá juego cada tres días, no tuve lesiones y siento que llego mejor físicamente que en otros momentos”, aseguró.

Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, la dupla que se volvió inseparable dentro y fuera de la cancha ya empezó su propia cuenta regresiva. Messi y De Paul saben que el desafío será enorme, pero también tienen claro que para volver a pelear arriba no alcanza solamente con el talento: hay que prepararse como si cada entrenamiento fuera una final.