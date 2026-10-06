Lionel Messi cerrará una historia de cuento: hora, TV y todos los detalles de su despedida

La Selección Argentina enfrentará este martes a su par de Benín en el partido que marcará la despida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental con arbitraje del chileno Fernando Véjar y se podrá ver a través de TyC Sports.

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 19.30 por las emisoras de la corporación AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1

Se espera vivir una de las noches más emotivas de las que se tenga recuerdo en el Monumental debido a la despedida de Messi, quien el pasado 31 de agosto anunció su retiro de la Selección luego de 21 años de una inigualable carrera con la “albiceleste”.

Durante su paso por la Selección, Messi no solo deja recuerdos imborrables, sino una cantidad de marcas impresionantes: ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, anotó 122 goles y entregó 66 asistencias en 207 partidos. Además jugó otras dos finales mundialistas en 2014 y 2026.

En lo que respecta a la presente fecha FIFA, la Selección Argentina ya disputó dos encuentros y el de este martes será el último. El miércoles pasado, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon 4-0 a Bolivia, mientras que el sábado aplastaron 7 a 0 a Burkina Faso, que se presentó con un combinado Sub 23 debido a problemas de logística para llegar al país.

Para este partido Scaloni pondría en cancha a la base de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, el equipo que acompañó a Messi a su logró más soñado.

Benín, por su parte, viene de disputar dos partidos en la presente fecha FIFA, ambos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones. En el primero de ellos igualó 1-1 con Burkina Faso y en el siguiente derrotó 2-1 a Mauritania.

Llegada, práctica y asado

Lionel Messi se sumó el domingo a la concentración en el predio de Ezeiza junto a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, participó de la práctica vespertina y cerró la jornada con un último asado junto a sus compañeros.

El capitán se puso otra vez la ropa de entrenamiento, salió a la cancha y compartió una práctica más con sus compañeros. La rutina se repitió el lunes a la tarde por última vez. Entre un entrenamiento y otro no faltó el asado.

Para Benín, una oportunidad

El delantero del seleccionado de Benín, Steve Mounié, acusó a los futbolistas argentinos de recurrir de forma sistemática a la provocación psicológica para sacar ventajas reglamentarias dentro del campo de juego en la antesala del partido de este martes.

El referente de 32 años rememoró un roce del pasado con el defensor Leonardo Balerdi que le costó una expulsión: “Tiene mañas y bastante malicia, es un futbolista complicado. Me expulsaron porque me sujetó del brazo y me zamarreó; le respondí con un impacto en el pecho y enseguida se arrojó al suelo entre lágrimas. Mostró mucha picardía, aunque por suerte terminaron cayendo en ese encuentro”.

“Todo el equipo argentino es así. Es una especialidad de los equipos sudamericanos, les gusta entrar en tu cabeza y jugar sucio”, agregó.

“Llegamos al partido como una celebración y con la ambición de que el mundo nos vea. Pero no vamos a ir a jugarlo simplemente como un amistoso, queremos mostrar que podemos jugar fútbol, porque es un gran escenario. Todo el mundo va a ver este partido. Si lo hacemos bien, seguro que tendremos la oportunidad de jugar muchos partidos como este de cara al futuro”, sostuvo Mounié.

Por último, el futbolista del Augsburgo de Alemania diferenció el trato cotidiano del juego competitivo. “Tuve una muy buena convivencia en un club con Joaquín Blázquez, pero enfrentándolos siempre la pasé mal. Ya sea por aquel cruce con Balerdi o por Messi, que te pasa por encima aun sin estar al máximo de sus posibilidades físicas. A los argentinos preferís tenerlos de compañeros antes que de rivales”.