Lionel Messi vuelve a romper fronteras y esta vez lo hace lejos del césped. El capitán de la Selección Argentina se convirtió en una de las figuras principales de “Leyendas del Barrio”, el nuevo cortometraje lanzado por Adidas que ya comenzó a generar furor entre los fanáticos del fútbol y el entretenimiento. La producción reúne a celebridades internacionales y busca transmitir el espíritu más auténtico del deporte.

El film, de aproximadamente cinco minutos de duración, muestra a Lionel Messi compartiendo escenas con el actor Timothée Chalamet, el cantante Bad Bunny y jóvenes figuras del fútbol mundial como Lamine Yamal, Jude Bellingham y Trinity Rodman. Todos forman parte de una historia que rescata el valor del fútbol callejero y la pasión por jugar sin presiones.

La trama gira alrededor de Clive, Ruthie e Isaak, tres personajes que dominan su cancha barrial desde hace años y construyeron una verdadera leyenda local. En ese contexto aparece Timothée Chalamet, acompañado por Lionel Messi, para sumergirse en ese universo donde la creatividad y la libertad dentro de la cancha son protagonistas absolutas.

El objetivo principal del proyecto es recordar que cualquier lugar puede convertirse en el escenario donde nace una estrella. Desde un patio hasta un estadio repleto, la idea de “Leyendas del Barrio” es reivindicar el juego espontáneo y la esencia más pura del fútbol. Todo esto bajo el lema “You Got This”, campaña global impulsada por la marca deportiva.

Además de Messi, el corto también cuenta con apariciones especiales de figuras como Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz y Santiago Giménez, quienes participan con pequeños cameos que potencian aún más el atractivo internacional de la película.

Con una estética inspirada en los años 90 y combinada con tecnología visual moderna, el corto apuesta a transmitir un mensaje emocional ligado a la diversión y la confianza. Según explicaron desde la producción, la intención es bajar la presión competitiva y volver a conectar con el disfrute del juego.

Lionel Messi muestra otra vez su faceta actoral

“Todos recuerdan esa sensación: jugar por diversión, sin presión, sin expectativas. Con Leyendas del Barrio celebramos esa libertad”, expresó uno de los responsables del proyecto al presentar el lanzamiento. Además, remarcó que el objetivo es inspirar tanto a profesionales como amateurs a jugar con espontaneidad y seguridad.

Mientras la expectativa por la próxima Copa del Mundo continúa creciendo, Lionel Messi suma un nuevo desafío inesperado a su carrera. Esta vez no se trata de goles ni títulos, sino de una experiencia cinematográfica que lo muestra desde otro lugar y que ya despierta enorme repercusión entre los fanáticos del fútbol y del cine.