Hay fechas que quedan marcadas en la historia del fútbol y una de ellas ya tiene día confirmado. Carlos Tevez tendrá su despedida el domingo 20 de diciembre en La Bombonera, el escenario donde construyó buena parte de su leyenda y donde volverá a encontrarse con los hinchas de Boca para protagonizar una noche cargada de emoción.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando”, anunció el propio Tevez a través de una publicación compartida en Instagram con la cuenta oficial del evento. La imagen lo muestra festejando un gol con la camiseta xeneize y lleva una frase que resume su recorrido: “De alcanzapelotas a leyenda”.

El mensaje continúa con una invitación que apela directamente al sentimiento de los hinchas: “La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”.

La publicación cierra con otra frase que busca convertir la despedida en una celebración colectiva: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. El anuncio también fue difundido en inglés y confirmó que la transmisión estará a cargo de ESPN, aunque todavía no se precisó por cuál de sus señales se podrá seguir el partido.

La Bombonera, el escenario elegido para despedir al Apache

La elección del estadio no es casual. La Bombonera ocupa un lugar central en la carrera de Tevez, quien se convirtió en uno de los grandes referentes de Boca gracias a su personalidad, su entrega y los títulos que consiguió con la camiseta azul y oro.

Desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores hasta su regreso al club después de su experiencia en el fútbol europeo, el delantero construyó una relación especial con los hinchas. Su historia también quedó ligada a la Selección argentina y a su recorrido por equipos de primer nivel internacional.

El domingo 20 de diciembre, el Apache volverá a pisar el césped de uno de los estadios más emblemáticos del mundo para compartir una jornada especial con el público que lo acompañó durante distintas etapas de su carrera. El horario del evento todavía debe confirmarse.

¿Messi y Cristiano Ronaldo estarán en la despedida de Tevez?

Uno de los grandes interrogantes pasa por la lista de invitados. Entre los nombres que generan expectativa aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las figuras más importantes del fútbol mundial que compartieron distintos momentos de sus carreras con Tevez.

Sin embargo, por el momento no hay confirmación oficial sobre la presencia de ninguno de los dos. La nómina de participantes y las figuras que acompañarán al Apache en La Bombonera serán parte de los anuncios que se esperan en los próximos días.

La posibilidad de reunir a grandes nombres del fútbol internacional alimenta la expectativa alrededor del homenaje, que buscará celebrar una trayectoria marcada por títulos, goles y momentos inolvidables.

Entradas, precios y transmisión: lo que falta definir

Además del horario, quedan por conocerse detalles importantes para quienes quieran asistir al partido. La organización deberá informar el precio de las entradas, la modalidad de venta y los canales habilitados para conseguirlas.

La transmisión televisiva, en tanto, estará a cargo de ESPN, aunque todavía no se especificó cuál de sus señales emitirá el encuentro.

La cuenta regresiva ya comenzó. El 20 de diciembre, La Bombonera será el punto de encuentro para despedir a Carlos Tevez, el futbolista que pasó de alcanzar pelotas a convertirse en ídolo de Boca y referente del fútbol argentino. El día T ya tiene fecha; ahora, los hinchas esperan conocer los nombres que le darán forma a una noche que promete quedar en el recuerdo.