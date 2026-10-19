El nombre de Lionel Messi quedó ligado a un episodio tan inesperado como indignante en París, donde un grupo de manifestantes aprovechó una jornada de fuertes disturbios para ingresar a un museo deportivo y robar dos piezas de enorme valor simbólico: una camiseta del Barcelona utilizada por el futbolista argentino y una cinta de capitán con su firma.

El hecho generó repercusión entre los fanáticos del fútbol, especialmente por tratarse de objetos relacionados con la trayectoria del rosarino en el conjunto catalán. La secuencia del asalto quedó registrada en videos que comenzaron a circular por las redes sociales y permitieron observar parte de lo ocurrido dentro del establecimiento.

En las imágenes difundidas se ve a varios individuos encapuchados, identificados en las publicaciones como integrantes de los denominados Black Blocs, mientras escapan del lugar con el cuadro que protegía la camiseta azulgrana autografiada por el astro argentino. Otro registro mostró la sustracción de la cinta de capitán firmada por el actual referente de la Selección Argentina.

El robo se produjo en un contexto de tensión en la capital francesa, atravesada por movilizaciones y episodios de violencia. Las protestas habían comenzado con concentraciones pacíficas, pero con el correr de las horas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques contra distintos establecimientos.

Entre los motivos del descontento social se mencionaron las dificultades económicas, el aumento del costo de vida y los reclamos vinculados al sistema educativo. Los incidentes se extendieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, en una jornada que terminó marcada por destrozos y saqueos en distintos puntos de la ciudad.

La desaparición de los objetos relacionados con Messi se convirtió en uno de los episodios más llamativos de los incidentes. Más allá de su valor material, tanto la camiseta como la cinta de capitán representan recuerdos de una etapa destacada de la carrera del delantero argentino en el FC Barcelona, donde construyó buena parte de su legado deportivo.

Lionel Messi envuelto en la polémica en Francia

La difusión de las grabaciones permitió dimensionar la forma en que se produjo el asalto y despertó preocupación por la seguridad del patrimonio deportivo. Las piezas, que estaban resguardadas en el museo, quedaron expuestas durante los disturbios y fueron retiradas por los atacantes antes de que pudieran ser recuperadas.

Por el momento, el objetivo de las autoridades es identificar a los responsables y dar con el paradero de los artículos robados. Mientras avanzan las actuaciones policiales, el caso suma un nuevo capítulo a una jornada de violencia en Francia que tuvo entre sus consecuencias la pérdida de dos recuerdos vinculados a una de las figuras más reconocidas del fútbol internacional.