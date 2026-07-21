El capitán de la Selección Argentina: Lionel Messi, arribó hoy al país luego de la final del mundo jugada en Estados Unidos, y partió rápidamente a Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia previo a sumarse a la pretemporada del Inter Miami.

El avión privado del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 con toda la familia Messi, que se trasladará a la vivienda que poseen en Rosario. EL capitán de la selección decidió no volver con la delegación que arribó con 19 futbolistas, y hacer primero escala en Miami, para luego emprender viaje al país.

Día anterior, Messi había dejado un sentido mensaje post derrota en la final contra España, donde se lo vio con la medalla colgada, “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el rosarino de 39 años al comenzar agregando además que “me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

Por lo pronto, aún no está definido cuándo se sumará al Inter Miami. Los próximos compromisos de las Garzas son frente a Chicago Fire como local (este miércoles) y luego ante Montreal (el sábado, como visitante).

EL grueso de la delegación Argentina arribó al país el lunes por la tarde-noche, donde fue recibida por una multitud quien mostró su gratitud por la gran campaña que se hizo a lo largo del Mundial 2026.Además, otros ocho futbolistas no volvieron a Buenos Aires. Ellos fueron Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso.