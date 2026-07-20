Luego de lo que fue la caída de la Selección Argentina cayó en la final definición del Mundial 2026 contra España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Messi realizó un posteo en sus redes sociales, en lo que fue su primera comunicación pública luego del encuentro El capitán argentino, que cerró su participación en las Copas del Mundo con una gran actuación a sus 39 años, subió una imagen donde se lo ve con la medalla de plata, conmovido pero con la frente en alto mirando al público albiceleste.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", fue parte del mensaje de Messi en su cuenta oficial de Instagram.

Además, destacó el camino de la Albiceleste hacia un nuevo partido definitivo y aprovechó para agradecer a todos los hinchas argentinos que estuvieron detrás del equipo: "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".

Messi no vendrá al país

Unas horas después del término de la final y la entrega de premios, Argentina se retiró del MetLife Stadium y partió rumbo al aeropuerto. Si bien una parte importante de la delegación volverá al país para ser recibida por la gente, Messi está dentro de los 10 jugadores que no viajarán. El rosarino de 39 años se quedará en Miami, al igual que su compañero de equipo Rodrigo De Paul, para reintegrarse a los entrenamientos con Inter Miami, que afrontará la reanudación de la Major League Soccer este miércoles 22 de julio. Aunque ellos no jugarán ese partido, se espera que ya para el fin de semana puedan saltar de nuevo a la cancha.

Además de ellos dos, otros ocho jugadores no retornarán a Argentina sino que se sumarán de nuevo a entrenar con sus equipos, que ya comenzaron la pretemporada pensando en una nueva campaña. Se trata de Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso. El resto llegará hoy alrededor de las 17 a Ezeiza.