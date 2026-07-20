La derrota terminó con un escenario muy distinto al esperado

El monumento gigante a Lionel Messi en Cutral Co, que durante la final del Mundial reunió a decenas de vecinos para alentar a la Selección Argentina, terminó convertido en el escenario de un importante operativo policial y una serie de disturbios que obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Según relataron testigos, el clima comenzó a cambiar durante el segundo tiempo del partido entre Argentina y España. A medida que avanzaban los minutos, la presencia policial fue creciendo hasta ocupar gran parte del sector donde se encontraba el público.

Más de 50 policías fueron desplegados

De acuerdo con los testimonios, al lugar llegó una traffic del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), seguida por unas 15 motocicletas, cada una con dos efectivos. También arribó una camioneta del mismo grupo y posteriormente un patrullero.

Ese despliegue se sumó al personal que ya realizaba tareas de prevención en el monumento.

Quienes estaban presentes aseguraron que, en el momento de mayor presencia policial, había más de 50 efectivos distribuidos en el lugar.

Familias y niños quedaron en medio de los incidentes

Una vez terminado el partido comenzaron los enfrentamientos entre algunas de las personas que permanecían en el sector.

Según los testigos, se registraron peleas entre hombres y mujeres mientras familias completas y niños continuaban en las inmediaciones del monumento, uno de los puntos elegidos para seguir la definición del Mundial.

La Policía intervino para controlar la situación y evitar que los disturbios se extendieran.

Un lugar preparado para celebrar terminó con un fuerte operativo

El monumento a Lionel Messi había sido uno de los principales puntos de encuentro de Cutral Co durante la final. Sin embargo, el cierre de la jornada quedó marcado por los incidentes y el importante despliegue de efectivos para recuperar el control de la zona.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas demoradas o detenidas como consecuencia de los disturbios. La intervención policial permitió desactivar los enfrentamientos y restablecer el orden en el sector.