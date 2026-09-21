Crece la expectativa entre los hinchas por conseguir entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina. El capitán se despedirá del público local el 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, pero la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó ni la fecha de venta ni los precios.

Cuándo sería la despedida y contra quién

El partido ante Benín cerrará una serie de tres amistosos que la Selección disputará en el país: primero ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba; luego frente a Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental; y finalmente ante Benín, el 6 de octubre, también en Núñez. Será la primera convocatoria de Lionel Scaloni desde el retiro de Messi, anunciado a fines de agosto tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

Cuándo salen las entradas y por dónde comprarlas

Hasta el momento, la AFA no informó oficialmente la fecha ni el horario de venta, aunque distintos medios estiman que podría abrirse hacia fines de septiembre, en línea con lo ocurrido en partidos anteriores de la Selección como local.

La plataforma prevista para la comercialización es Deportick, la misma que utilizó la AFA en el amistoso ante Venezuela de 2025. Quienes quieran estar preparados pueden crear y verificar su cuenta con anticipación en el sitio de venta.

Cuánto podrían costar las entradas

Los precios para Argentina-Benín tampoco fueron confirmados. Como referencia, en partidos recientes de la Selección como local los valores oscilaron entre los $55.000 y los $280.000, según la ubicación. La AFA deberá difundir el cuadro tarifario oficial una vez que anuncie formalmente la apertura de la venta.