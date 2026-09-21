El Atlético de Madrid se impuso 2-1 ante el Real Madrid en un clásico madrileño cargado de intensidad, pero una de las imágenes que más llamó la atención ocurrió antes de que llegaran los goles. En medio de la disputa, Cuti Romero tuvo un fuerte encontronazo con Jude Bellingham y dejó una provocadora respuesta que encendió todavía más el partido.

El duelo tuvo una importante presencia argentina desde el comienzo. Cristian Romero fue titular en la defensa del equipo dirigido por Diego Simeone, mientras que Giuliano Simeone también estuvo desde el arranque. Por su parte, Julián Álvarez comenzó entre los suplentes e ingresó durante el segundo tiempo para darle mayor dinamismo al ataque del conjunto rojiblanco.

Cuando todavía no había goles en el marcador, el defensor argentino fue protagonista de una acción que rápidamente generó repercusiones. Romero fue con firmeza a disputar una pelota dividida ante Bellingham, en una intervención que el mediocampista inglés consideró excesiva y por la que inmediatamente comenzó a reclamar.

El intercambio no quedó solamente en la protesta del futbolista del Real Madrid. Mientras Jude Bellingham mostraba su enojo por la infracción, el Cuti Romero respondió con su habitual personalidad y realizó un gesto con las manos que simulaba el llanto. La provocación no pasó inadvertida y generó una reacción inmediata del jugador inglés.

La escena rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados del derbi de Madrid. El defensor argentino, acostumbrado a protagonizar duelos físicos y discusiones dentro del campo de juego, volvió a exhibir su carácter en un partido de máxima exigencia y frente a una de las principales figuras del conjunto merengue.

Además, el cruce entre ambos futbolistas despertó recuerdos de sus anteriores enfrentamientos internacionales. La rivalidad entre Cuti Romero y Jude Bellingham ya había generado atención en competencias anteriores y, con ambos nuevamente frente a frente, cualquier roce dentro del terreno de juego adquiere una dimensión especial.

Nueva pelea entre Cuti y Bellingham

El contexto hizo que la imagen tomara todavía más repercusión entre los fanáticos. Cada pelota dividida entre el argentino y el inglés estuvo acompañada por una dosis extra de tensión, en un encuentro donde Atlético de Madrid buscaba imponerse ante su clásico rival y Real Madrid intentaba responder en un escenario siempre exigente.

Finalmente, el conjunto del Cholo Simeone consiguió quedarse con el triunfo por 2-1 y celebró una victoria de enorme importancia en el clásico. Más allá del resultado, el cara a cara entre Cuti Romero y Jude Bellingham quedó como una de las postales de una tarde en la que la intensidad estuvo presente desde el primer minuto.