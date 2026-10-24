El ahora excapitán de la Selección argentina de fútbol, Lionel Andrés Messi volvió a convertir un nuevo acontecimiento de su carrera deportiva en un fenómeno comercial.

La edición especial de tarjetas coleccionables que Topps lanzó para conmemorar su despedida del equipo albiceleste registró 664.325 pedidos y estableció un récord histórico para el programa Topps Now, por encima de la marca que tenía el beisbolista japonés Shohei Ohtani.

El resultado no solo refleja el alcance internacional del capitán argentino, sino también el potencial económico de una industria que busca ampliar sus fronteras más allá de los deportes tradicionalmente dominantes en Estados Unidos.

Según Fanatics, la compañía propietaria de Topps, el paquete Final Farewell superó las 653.737 unidades registradas por la tarjeta que celebró la histórica temporada 50/50 de Ohtani en 2024, cuando consiguió 50 jonrones y 50 bases robadas en las Grandes Ligas.

El producto se comercializó a 20 dólares por paquete entre el 9 y el 16 de octubre. Si se toma ese precio como referencia para los 664.325 pedidos informados, el lanzamiento representa un volumen bruto potencial de aproximadamente 13.280.000 dólares.

El producto superó todas las marcas anteriores de la compañía y refleja el impacto mundial del capitán argentino, cuyo valor como figura deportiva también se extiende al mercado de los coleccionables.







Además, el récord permitió desbloquear una edición especial: la primera tarjeta White OpalFractor 1-of-1, una pieza única autografiada por Messi que recibirá uno de los coleccionistas que compraron la edición original. De esta manera, el homenaje a Messi se convirtió en un fenómeno de ventas y sumó un nuevo hito a la relación entre el fútbol, las marcas y el coleccionismo.