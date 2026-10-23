Este sábado 24 y domingo 25 de octubre se llevará a cabo la tercera edición del Cruce de los Gigantes, la competencia de natación en aguas abiertas de Villa El Chocón. El crecimiento de la prueba es el dato central. En 2024 participaron 17 nadadores. En 2025 la cifra subió a 50 y este año se registraron 143 atletas en el conjunto.

Por eso la organización amplió el programa. Esta edición suma dos instancias competitivas, de 1.000 y 2.000 metros, ambas con categorías para nadadores con y sin neopreno. También incorpora una experiencia de iniciación en aguas abiertas, pensada para quienes nunca nadaron fuera de una pileta. La propuesta la organiza la Asociación Neuquén Nada – Aguas Frías y Abiertas (NNAFA), con el apoyo del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, la Municipalidad y Prefectura.

El programa del Cruce de los Gigantes se reparte en dos jornadas. El sábado arranca a las 9 con la acreditación general. La largada de los 2.000 metros está prevista para las 10. Después, a las 11.30, es el turno de la experiencia de iniciación, y a las 12.15 se larga la prueba de 1.000 metros.

La jornada cierra con almuerzo, premiación y actividades de camaradería. El domingo, en cambio, es el día de la prueba más larga: la tradicional Travesía de los Gigantes, un recorrido recreativo de unos siete kilómetros. Une el Mirador de los Gigantes, sobre la margen rionegrina, con la costa de Villa El Chocón.

La acreditación para quienes se sumen ese día comienza a las 8.30. El traslado es a las 9 y la largada a las 10, con llegada estimada a las 14.

El domingo se llevará a cabo el Desafío Valle de los Dinosaurios

En el marco de la presentación, también se dieron a conocer los detalles de la cuarta edición del Desafío Valle de los Dinosaurios, una propuesta organizada por Chocón Aventura que se realizará el domingo 25 de octubre, con largada prevista para las 10 desde el camping de Villa El Chocón.

La competencia contará con dos distancias: una prueba promocional de 9 kilómetros y otra competitiva de 18 kilómetros, con un recorrido que atravesará distintos sectores de la localidad. La convocatoria ya reúne a 250 inscriptos, reflejando el interés por las actividades deportivas al aire libre y el crecimiento de las propuestas que vinculan el deporte con los atractivos naturales y turísticos de la región.

Ambas iniciativas forman parte de una agenda deportiva que contribuye a dinamizar la actividad local, fomentar la participación y posicionar a Villa El Chocón como un destino para el desarrollo de acontecimientos deportivos y recreativos.